Trump a explodat intr-o conferinta de presa si a plecat vijelios: Nu ma intrebati pe mine, intrebati China! (Video)

Trump a tinut conferinta de presa in gradina de trandafiri de la Casa Alba, flancat de echipamente de testare si pancarte pe care scria "America e lider in lume la testare", relateaza The Guardian In timpul sesiunii de intrebari si raspunsuri, Weijia Jiang, corespondentul CBS News la Casa Alba, a intrebat de ce Trump subliniaza constant ca SUA se descurca mai bine decat oricare alta tara cand vine vorba de testarea pentru COVID-19."De ce conteaza acest lucru? De ce este o competitie globala pentru dvs., daca in fiecare zi americanii tot mor si inca se confirma multe cazuri?".Trump i-a raspuns: "Pai, oamenii isi pierd viata zilnic peste tot in lume. Poate asta e o intrebare care ar trebui adresata Chinei. Nu ma intrebati pe mine. Intrebati China. Cand o sa puneti Chinei acea intrebare s-ar putea sa primiti un raspuns neobisnuit".Apoi, liderul american a dat cuvantul unui alt reporter, Kaitlan Collins de la CNN, dar aceasta nu a apucat sa intrebe nimic, pentru ca a fost intrerupta de Weijia Jiang."Domnule, de ce imi spuneti tocmai mie acest lucru?", a cerut ea sa stie."Nu am spus-o special pentru cineva. O spun oricui mi-ar pune o intrebare asa rautacioasa", a acuzat presedintele SUA.In replica, reporterul a spus ca "nu e o intrebare rautacioasa".Ulterior, jurnalista CNN care se afla la microfon a incercat sa ii adreseze o intrebare lui Trump, dar acesta s-a prefacut ca se uita la un jurnalist din spate si a ignorat-o. Apoi, Trump s-a intors cu spatele si a parasit conferinta de presa.Trump este deseori criticat din cauza atitudinii pe care o adopta cu jurnalistii, in special in cazul femeilor si celor de culoare.Jiang s-a nascut in China, dar a emigrat in America la varsta de doi ani.Iata si momentul:A.D.