Trump ameninta cu inchidera consulatelor chineze in SUA. Beijingul intentioneaza sa inchida Consulatul SUA la Wuhan

Trump a subliniat, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, miercuri, ca un foc a fost observat in incinta Consulatului chinez din Houston dupa ce Departamentul de Stat a ordonat inchiderea acestuia in termen de 72 de oe."Imi imaginez ca ardeau documente si hartii", a declarat seful statului american.Potrivit Departamentului de Stat, decizia de a inchide Consulatul Chinei la Houston este justificata de necesitatea de a proteja "proprietatea intelectuala americana si informatiile private ale americanilor".Este vorba despre o noua degradare a relatiilor intre Washington si Beijing, care s-au tensionat dupa aparitia pandemiei covid-19. Administratia Trump reproseaza totodata Chinei manevre la Marea Chinei de Sud si acapararea Hong Kongului.Potrivit unei surse la curent cu dosarul, China ar intentiona sa inchida Consulatul Statelor unite la Wuhan, de unde o parte a personalului a fost evacuata la inceputul anului, dupa aparitia noului coronavirus in acest mare oras din provincia Hubei.Ambasada Chinei la Washington a acuzat Statele Unite de "fabricatii fara fundament" cu privire la actiunile misiunilor diplomatice chineze si a indemnat la anularea acestei "decizii gresite".China urmeaza "cu siguranta sa actioneze prin contramasuri stricte", a anuntat pe Twitter o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe.Presa oficiala chineza prezinta, joi, decizia Statelor Unite de a inchide Consulatul Chinei la Houston drept o tentativa de a imputa Beijingului esecurile administratiei americane inaintea alegerilor prezidentiale americane din noiembrie."Ramas in urma in sondaje (...), liderul american face totul in tentativa sa de a prezenta China ca pe un agent al raului", denunta un editorial in China Daily, ziarul oficial in limba engleza.Tabloidul cu accente nationaliste Global Times il acuza pe Donald Trump de manevre politice si apreciaza ca "alegerile prezidentiale din noiembrie innebunesc Washingtonul".