Trump s-a razgandit si da iar bani OMS. Dar doar cat plateste si China

Ziare.

com

Administratia Trump va "fi de acord sa plateasca pana la un nivel egal cu ceea ce China plateste drept contributii" la OMS, se arata intr-un proiect de hotarare a guvernului american, citat de Fox News.Trump a suspendat contributia SUA la bugetul Organizatiei Mondiale a Sanatatii pe 14 aprilie, acuzand acest for ca promoveaza "dezinformarea" facuta de China in legatura cu izbucnirea pandemiei de COVID-19 si anuntand ca administratia de la Washington va lansa un proces de reformare a OMS.Reprezentanti oficiali ai organizatiei au respins acuzatiile partii americane, in timp ce Beijingul a insistat ca este transparent si deschis.SUA sunt cel mai mare contributor al OMS. In cazul in care contributia americana va fi egala cu cea a Chinei, atunci noul nivel de finantare va fi de aproximativ o zecime din finantarea anterioara de 400 milioane dolari pe an.