Un consilier cheie de la Casa Alba spune ca China trebuie sa plateasca despagubiri pentru pandemie

"Ei au provocat daune imense lumii", a spus Peter Navarro la CNBC. "Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (...). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala".Navarro, fost profesor universitar si un critic virulent al Chinei, a repetat acuzatia mai tarziu intr-un al doilea interviu la Fox News si a insistat ca Washingtonul trebuie sa aduca lanturile de aprovizionare inapoi in Statele Unite."Cred cu tarie, de asemenea si ca poporul american crede cu tarie, ca China a provocat daune de trilioane de dolari acestei tari si ar trebui sa existe o forma de a plati compensatii", a spus el.Tensiunile dintre SUA si China au cantarit greu pe piete, starnind ingrijorari ca un nou razboi comercial intre cele doua cele mai mari economii ar putea afecta o recuperare dupa coronavirus.Procese au fost deja lansate in Statele Unite impotriva Chinei, de unde provine virusul.In ciuda preocuparilor bipartizane de la Washington cu privire la modul in care China a gestionat etapele initiale ale epidemiei, democratii au criticat aspru modul in care administratia Trump a gestionat criza in Statele Unite, care au cel mai mare bilant al mortilor in lume.Secretarul de stat Mike Pompeo a acuzat saptamana trecuta China ca este responsabila pentru sutele de mii de decese si recesiunea economica si a continuat sa sustina o teorie ca virusul provine dintr-un laborator chinez, in ciuda faptului ca nu a prezentat dovezi.