VIDEO Mesaj optimist de Ziua Independentei al presedintelui Trump: "Suntem pe cale sa obtinem o victorie imensa. Tara noastra va fi mai mare ca oricand"

"Vreau sa urez tuturor un 4 Iulie fericit. Suntem pe care sa obtinem o victorie imensa, se va intampla si va fi mare. Tara noastra va fi mai mare ca oricand", a afirmat Trump.El si-a inceput discursul spunand ca 4 iulie semnifica multe lucruri, "insa mai mult ca orice - libertate". Trump a vorbit despre economia SUA si despre felul in care aceasta a facut fata perioadei de pandemie: "Eram mai bine decat orice tara din istorie, iar apoi ne-a lovit aceasta molima teribila din China si acum ne apropiem de iesirea din aceasta situatie. Tara noastra isi revine, se intampla multe lucruri pe care oamenii inca nu le vad, dar o sa vedeti in urmatoarele doua luni", a afirmat Donald Trump.Acest mesaj vine dupa ce, la Mount Rushmore, presedintele american a spus ca este in crestere "fascismul de stanga" si a cerut apararea principiilor crestine.