Europa, speriată de posibilitatea ca Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA. „Un pericol foarte serios la adresa economiei”

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 13:58
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE) Christine Lagarde avertizează că o preluare a controlului politicii monetare americane de către Donald Trump reprezintă ”un pericol foarte serios” la adresa economiei americane și mondiale.

”Dacă se va întâmpla, este un pericol foarte serios la adresa economiei americane și la adresa economiei mondiale”, trage ea un semnal de alarmă la Radio Classique.

Ea amintește că politica Băncii Centrale americane (Fed) ”are evident efecte asupra Statelor Unite în menținerea stabilității prețurilor și asigurarea unor locuri de muncă optime”.

”Dacă ea ar depinde de dictatul lui cutare sau cutare, echilibrul economiei americane și, pe cale de consecință, efectele pe care acest lucru le va avea în întreaga lume ar fi îngrijorătoare”, avertizează ea.

Christine Lagarde a adăugat însă că lui Donald Trump îi va fi ”foarte dificil” să ajungă într-o asemenea situație, pentru că ”Curtea Supremă a Statelor Unite, larg respectată în țară și care sper că va fi respectată și de către el, a indicat în mod expres că un guvernator Fed nu poate fi revocat decât din cauza unei erori grave”.

”Este un drum foarte lung să fii revocat din cauza unei erori grave”, a apreciat ea.

”Așadar, cred că îi va fi foarte greu să facă acest lucru în Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din șapte membri, la Washington”, plus cei ai băncilor regionale americane, ”pentru a răsturna complet majoritatea”, apreciază președinta BCE.

Donald Trump, care consideră că are un cuvânt de spus în politica monetară și care cere cu regularitate ca Fed să scadă dobânda, încearcă să submineze oficiali de cel mai înalt rang la Fed.

După ce l-a umilit pe președintele Fed Jerome Powell, pe care l-a nominalizat în funcție în primul mandat, miliardarul încearcă să obțină revocarea unei guvernatoare, Lisa Cook, pe care o acuză de faptul că a mințit pentru a obține împrumuturi imobiliare la dobânzi mai favorabile.

