Trump a organizat un dineu pentru bogații care i-au finanțat sala de bal de la Casa Albă. Miliardarii prezenți la eveniment FOTO/VIDEO

Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri, 15 octombrie, un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari.

Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft şi Palantir, precum şi gigantul din domeniul apărării Lockheed Martin, potrivit mass-media americane, care au citat lista invitaţilor de la Casa Albă.

Gemenii Cameron şi Tyler Winklevoss, fondatorii platformei Gemini, au fost de asemenea prezenţi, a constatat un jurnalist AFP prezent în sală.

„Mulţi dintre voi v-aţi arătat foarte, foarte generoşi”, le-a spus Trump oaspeţilor săi. „Adică, unii dintre voi, care staţi aici în faţa mea, mă întrebaţi: „Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi suficient?”. Eu am răspuns: „Accept””.

A dozen round tables with organizations & individuals attending a White House dinner with President Trump after donating to the new $250M ballroom construction project on the WH campus. pic.twitter.com/G0nlJbXwaa — REENA BHARDWAJ (@reenabhardwaj) October 15, 2025

Potrivit lui Donald Trump, noua sală de bal va fi finanţată în întregime din fonduri private. Dintre acestea, 22 de milioane de dolari provin dintr-un acord cu YouTube din septembrie, după ce compania a suspendat contul lui Donald Trump în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

În cursul serii, preşedintele a deschis cortinele sălii de est, dezvăluind oaspeţilor lucrările în curs de desfăşurare pentru construirea giganticei săli de bal, cea mai mare extindere la Casa Albă de peste un secol.

.@POTUS opens the curtains to show off construction of the new ballroom (which is NOT paid for by taxpayers!) 🤣 pic.twitter.com/85Dd0jdlV0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 15, 2025

Potrivit acestuia, sala va avea patru pereţi din sticlă antiglonţ, va putea găzdui 1.000 de persoane şi va putea găzdui o ceremonie de investire prezidenţială.

Este cea mai importantă transformare iniţiată de Donald Trump la Casa Albă de la revenirea sa la putere în ianuarie. El a decorat deja Biroul Oval cu ornamente aurii şi a transformat grădina de trandafiri într-un patio, de exemplu.

Donald Trump a prezentat, de asemenea, planurile pentru proiectul său de arc lângă memorialul Lincoln din Washington, care include o opţiune cu dimensiuni mai impunătoare decât Arcul de Triumf din Franţa.

El a ridicat o machetă a construcţiei, supranumită „Arcul lui Trump” după publicarea primelor fotografii de către AFP.

„Va fi cu adevărat frumos”, a comentat preşedintele american.

