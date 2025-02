Donald Trump clarifică poziția lui Elon Musk: "Nu poate face şi nu va face nimic fără aprobarea noastră"

Președintele Donald Trump a afirmat luni că Elon Musk nu poate lua nicio decizie fără aprobarea administrației sale, conform CNN.

„Elon nu poate face şi nu va face nimic fără aprobarea noastră. Şi îi vom da aprobarea acolo unde este cazul. Unde nu este cazul, nu o vom face”, a declarat Trump în Biroul Oval.

În cursul weekendului, colaboratori ai lui Musk din cadrul Departamentului Eficienței Guvernamentale (DOGE) au obținut acces complet la sistemul de plăți al guvernului, administrat de Departamentul Trezoreriei. Întrebat de un reporter despre importanța accesului lui Musk la aceste sisteme, Trump a precizat că acesta are permisiunea doar de a concedia persoanele pe care el și administrația sa le consideră nepotrivite.

„El are acces doar la concedierea oamenilor pe care îi consideră nepotriviţi, dacă suntem de acord cu el, şi numai dacă suntem de acord cu el. Este un tip foarte talentat din punct de vedere al managementului şi al cheltuielilor, iar noi l-am însărcinat să vadă ce poate face cu anumite grupuri şi anumite efective”, a spus Trump.

Preşedintele a mai declarat că obiectivul este de a „micşora aparatul guvernamental”, dar a spus că, dacă va exista un conflict de interese din partea lui Musk, atunci nu va fi lăsat „să se apropie”.

„Ei descoperă o risipă enormă, într-adevăr risipă, mai mult decât orice altceva. Cred că am putea spune că, probabil, frauda şi abuzul ar putea fi adăugate mai mult la risipa standard, fraudă şi abuz, dar ei găsesc cantităţi enorme de lucruri cu adevărat rele”, a spus Trump. „El (Musk - n.tr.) are un instinct bun, natural. Are o echipă de oameni foarte talentaţi. Încercăm să micşorăm guvernul, iar el poate, probabil, să-l micşoreze mai bine decât oricine altcineva”, a comentat preşedintele american.

Trump a repetat, de asemenea, o afirmaţie falsă potrivit căreia Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a finanţat „prezervative pentru Hamas” în valoare de 100 de milioane de dolari. O verificare a faptelor făcută de CNN a constatat că, în ultimii trei ani ai administraţiei Biden, USAID nu a cheltuit niciun ban pe prezervative în Orientul Mijlociu.

"Angajat guvernamental special"

Elon Musk, care a acţionat rapid pentru a reduce dimensiunea guvernului SUA la îndemnul preşedintelui Donald Trump, este acum considerat un „angajat guvernamental special”, a declarat luni Casa Albă. Această desemnare îi permite lui Musk, cel mai bogat om din lume, să lucreze pentru guvernul federal, dar să evite, eventual, normele de declarare a conflictelor de interese şi a finanţelor care se aplică angajaţilor guvernamentali obişnuiţi, explică Reuters.

Musk încă este la conducerea companiei de automobile electrice Tesla şi a companiei aerospaţiale SpaceX şi prezidează în acelaşi timp efortul de reducere a costurilor guvernamentale al lui Trump, în cadrul Departamentului de Eficienţă Guvernamentală (DOGE). În calitate de CEO al SpaceX, Musk supervizează contractele companiei cu Pentagonul şi comunitatea de informaţii, care valorează miliarde de dolari.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Musk este încadrat ca „angajat guvernamental special”.

Un al doilea oficial de rang înalt de la Casa Albă a precizat că Musk nu primeşte un salariu guvernamental şi că respectă legea.

Angajaţii guvernamentali speciali sunt numiţi în posturile lor pentru cel mult 130 de zile, dar Trump nu a spus cât timp va dura mandatul lui Musk.

A băgat frica în angajații guvernamentali

Musk, care a promis „reduceri masive de personal” în întreaga birocraţie federală, a atras o atenţie deosebită în ultimele zile, deoarece echipa sa a primit acces la numeroase sisteme guvernamentale sau a preluat controlul asupra acestora. Mişcările lui Musk au băgat frica în angajaţii guvernamentali şi au provocat haos în interiorul unor agenţii.

Reuters a relatat vineri că asistenţii lui Musk însărcinaţi cu gestionarea agenţiei guvernamentale pentru resurse umane din SUA au blocat accesul funcţionarilor publici de carieră la sistemele informatice care conţin datele personale a milioane de angajaţi federali, potrivit a doi oficiali ai agenţiei.

Musk a vizat, de asemenea, închiderea Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională, numind agenţia umanitară o organizaţie de stânga care nu răspunde în faţa Casei Albe.

Reacție din Congres

Congresmenii democraţi au atras atenţia că un miliardar care nu a fost ales într-o funcţie acumulează prea multă putere asupra guvernului federal.

Trump, despre care oficialii spun că l-a însărcinat pe Musk să supravegheze modernizarea USAID, i-a luat luni apărarea lui Musk, dar a afirmat că există limite în ceea ce poate face consilierul său. „Elon nu poate face şi nu va face nimic fără aprobarea noastră, iar noi îi vom da aprobarea, acolo unde este cazul; acolo unde nu este cazul, nu o vom face. Dar el raportează”, a spus Trump reporterilor.

Un alt oficial american a declarat că Trump nu monitorizează îndeaproape mişcările lui Musk, dar este ţinut la curent. „Este informat”, a spus oficialul cu privire la faptul că Trump cunoaşte activităţile lui Musk.

De la preluarea mandatului, la 20 ianuarie, Trump a demarat o transformare guvernamentală masivă, concediind şi marginalizând sute de funcţionari publici, primele sale măsuri către reducerea birocraţiei şi instalarea mai multor loialişti.

Kathleen Clark, profesor de etică guvernamentală la Facultatea de Drept a Universităţii Washington, a explicat că majoritatea angajaţilor guvernamentali speciali nu sunt obligaţi să depună public declaraţii financiare. Noua desemnare a lui Musk ar putea fi o modalitate de a evita dezvăluirea publică a finanţelor sale şi a numeroaselor sale conflicte de interese, a spus ea.

„Dacă nu fac publică declaraţia sa financiară, ar putea fi imposibil pentru public şi pentru organizaţiile neguvernamentale şi jurnalişti să îl tragă la răspundere pe el şi guvernul şi să se asigure că nu participă la chestiuni în care are conflicte de interese”, a spus ea.

Musk a cheltuit peste un sfert de miliard de dolari pentru a-l ajuta pe Trump să câştige alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Pe X, platforma de social media pe care o deţine, acesta a distribuit o postare a comentatorului de dreapta Rogan O'Handley, care spunea că Musk a făcut o campanie remarcabilă cu Trump şi că alegătorii au votat cu bună ştiinţă pentru agenda sa de reducere a cheltuielilor federale.

