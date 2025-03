SUA, Mexic și Canada, țări aflate în plin război comercial, vor găzdui Mondialul de fotbal. Ce spune Donald Trump

Donald Trump a declarat că este încântat ca SUA să găzduiască împreună cu Mexic şi Canada Cupa Mondială din 2026. Preşedintele Statelor Unite consideră chiar că actualul război comercial dintre cele trei ţări face organizarea „mai interesantă”.

„Cred că va face lucrurile mai interesante. Tensiunea este un lucru bun”, a declarat fostul om de afaceri, prezent vineri la crearea unui grup de lucru pentru evenimentul din 2026.

„Avem zece milioane de bilete puse în vânzare. Asta înseamnă că avem trei Super Bowl în fiecare zi, timp de o lună”, s-a entuziasmat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval.

„Este important ca toţi cei care vin în Statele Unite să se simtă în siguranţă şi bineveniţi, şi de aceea este important ca guvernul să înfiinţeze acest grup de lucru”, a precizat şeful FIFA.

Infantino a asigurat, de asemenea, că Statele Unite ar putea câştiga trofeul „cu sprijinul publicului lor”, înainte de a numi Argentina, Brazilia, Anglia şi Germania printre favorite.

Grupul de lucru nou creat va lucra, de asemenea, la organizarea Cupei Mondiale a Cluburilor, programată pentru vara anului 2025. Real Madrid, Manchester City, Bayern München, PSG, Juventus, Boca Juniors şi Flamengo, printre altele, vor participa într-un format de 32 de echipe, cu premii în valoare de aproape un miliard de dolari.

Gianni Infantino a prezentat trofeul acestei competiţii la întâlnirea cu Trump.

A key is required for the brand new FIFA Club World Cup trophy. 🏆🔑

"It's a trophy of the future!", says Gianni Infantino. pic.twitter.com/3nFhTgAtFN