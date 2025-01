Trump a primit o băutură specială, cu ocazia depunerii jurământului de președinte. Este un produs unic în istorie

Inaugurarea lui Donald Trump va avea gust de Coca Cola Light. Producătorul american de băuturi răcoritoare a făcut o serie specială de „Diet Coke”, cum e numit produsul în SUA, pentru ceremonia de depunere a jurământului de pe 20 ianuarie.

Șeful companiei, James Quincey, s-a dus la Mar-a-Lago și i-a înmânat lui Donald Trump prima sticlă din serie. Unul dintre purtătorii de cuvânt ai președintelui ales a dat detalii despre acest moment.

„Președintele Donald Trump a primit prima sticlă de Diet Coke dedicată depunerii jurământului prezidențial de la președintele și directorul-general al Coca-Cola Company, James Quincey”.

Tonight, President Trump received the first ever Presidential Commemorative Inaugural Diet Coke bottle from the Chairman and CEO of Coca-Cola Company, James Quincey 🇺🇸 pic.twitter.com/IgV2pxHnxD