Donald Trump pune noi condiții ca să se ridice împotriva lui Putin. Cererea fermă adresată țărilor europene

Donald Trump spune că nu va impune noi sancțiuni Rusiei dacă europenii vor cumpara petrolul acesteia FOTO Hepta

Donald Trump cere aliaților europeni să oprească complet achizițiile de petrol din Rusia și să aplice sancțiuni mai dure împotriva Moscovei. Liderul de la Casa Albă le transmite partenerilor NATO că nu va avansa noi măsuri punitive decât în momentul în care toate statele occidentale vor acționa unitar, pe fondul tensiunilor tot mai mari generate de războiul din Ucraina.

"Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancțiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancțiuni, dar va trebui să le înăsprească proporțional cu ceea ce fac eu", a declarat președintele Trump reporterilor în New Jersey.

Președintele SUA a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.

"Sunt dispus să impun sancțiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru și când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia", a scris președintele american.

Care sunt țările europene care bagă bani în conturile Rusiei

Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Atât Statele Unite, cât și țările europene mențin sancțiuni financiare și comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deși nu au reușit să oprească războiul.

Scrisoarea președintelui Trump apare într-un moment de tensiune ridicată, după ce săptămâna trecută 19 drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de NATO.

Președintele american Donald Trump își exprimă de luni de zile frustrările legate de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina și pe 15 august l-a primit pe omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a impulsiona negocierile de pace, dar întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.

