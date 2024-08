Donald Trump a intrat în conflict cu Celin Dion. Ce îi reproșează celebra artistă, după un miting din Montana VIDEO

O versiune a melodiei "My Heart Will Go On" interpretată de Céline Dion, cunoscută de pe coloana sonoră a filmului "Titanic," a fost redată vineri pe un ecran uriaș în timpul unui miting de campanie în Montana al candidatului republican Donald Trump și al partenerului său JD Vance. Această difuzare a provocat indignarea echipei artistei canadiene, care a declarat că nu a fost solicitat acordul pentru utilizarea piesei, relatează BFMTV.

Alegerea acestei melodii a provocat reacţii batjocoritoare sau amuzante din partea susţinătorilor democratei Kamala Harris, unii dintre aceştia făcând o legătură între soarta tragică a personajului şi campania candidatului republican.

At the Trump rally in Bozeman, a music video of Celine Dion singing “My Heart Will Go On,” plays while the crowd waits for Trump and Vance to speak. pic.twitter.com/1C4J5kIano — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 10, 2024

Într-o declaraţie postată pe conturile de social media ale artistei se arată că "echipa de management a lui Céline Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi imaginii lui Céline Dion cântând "My Heart Will Go On" la un miting de campanie Donald Trump / JD Vance în Montana. Această utilizare nu este autorizată în niciun caz, iar Céline Dion nu aprobă această utilizare sau orice altă utilizare similară...Şi serios, chiar acest cântec?" - a reacţionat cu indignare echipa artistei.

Cu câteva zile înainte, muzicianul francez Woodkid ceruse Universal să intervină pentru a împiedica utilizarea piesei Run Boy Run, "imnul său LGBT+", de către candidatul republican la preşedinţia americană.

