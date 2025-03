Donald Trump a prezentat în Congres o scrisoare primită de la Zelenski:„Lucrez să închei conflictul sălbatic din Ucraina"

Președintele american Donald Trump a anunțat, în discursul său din Congres că a primit o scrisoare de la omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care ar indica deschiderea Ucrainei pentru negocieri de pace.

„Apreciez că a trimis această scrisoare, tocmai am primit-o cu puțin timp în urmă. În același timp, am avut discuții serioase cu Rusia și am primit semnale puternice că sunt pregătite pentru pace. Nu ar fi frumos?”, a declarat Trump.

Trump a reiterat criticile la adresa Europei, pe care o acuză că a cheltuit mai mulți bani pe importurile de petrol și gaze din Rusia decât pe sprijinul acordat Ucrainei: „Europa a plătit mai mulți bani cumpărând gaze și petrol rusesc decât au cheltuit pentru a ajuta Ucraina. Au cheltuit doar 100 de miliarde, iar noi avem un ocean care ne separă, ei n-au. Dar ne înțelegem bine cu ei și multe lucruri bune se întâmplă.”

El a mai adăugat că obiectivul său este de a pune capăt războiului ruso-ucrainean: „Lucrez să închei conflictul sălbatic din Ucraina. SUA au trimis sute de miliarde pentru susținerea Ucrainei, fără securitate... Vreți să o continuăm pentru încă cinci ani? Pocahontas spune da. 1000 de oameni sunt uciși în fiecare săptămână, tineri ruși și tineri ucraineni, nu-s americani, dar nu vor să oprim.”

Prin apelativul „Pocahontas”, Donald Trump se referea la senatoarea democrată Elizabeth Warren, una dintre susținătoarele suveranității Ucrainei și a ajutorului militar american. Îi spune „Pocahontas” pentru că Warren a anunțat că este descendentă din amerindieni, din tribul Cherokee, dar a fost criticată de actualii lideri Cherokee în 2019.

Conținutul scrisorii trimise de președintele ucrainean, potrivit lui Trump, subliniază recunoștința Ucrainei pentru sprijinul american și disponibilitatea de a semna un acord privind mineralele și securitatea: „Echipa mea și cu mine suntem pregătiți să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump și să obținem o pace durabilă. Suntem recunoscători pentru cât de multe a făcut America ca să ajute la păstrarea suveranității și independenței Ucrainei. În ce privește acordul pentru minerale și securitate, Ucraina este pregătită să o semneze oricând vă este dumneavoastră convenabil.”, a citat Trump din scrisoare.

