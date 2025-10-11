Trump a trecut pe la medic. Ce spune raportul oficial și ce rămâne sub preș

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a efectuat un „control medical de rutină”, potrivit unui comunicat emis de Casa Albă și semnat de medicul său oficial, dr. Sean Barbabella. Examinarea a avut loc la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, locul preferat de mai toți președinții americani atunci când e nevoie de un bilanț medical rapid, dar și de discreție maximă.

Comunicatul, succint — doar o pagină —, afirmă că liderul de la Casa Albă are un „excelent” stadiu general de sănătate și este „perfect capabil să-și urmeze fără restricții programul încărcat”, scrie Bloomberg.

Examinarea a inclus teste de laborator, evaluări cardiace, analize metabolice și o serie de proceduri profilactice. Trump a primit vaccinul sezonier antigripal și o doză de rapel împotriva COVID-19. Totul — conform planului, spune medicul.

Totuși, momentul acestui control, venit la doar șase luni după precedenta evaluare anuală, a ridicat întrebări, mai ales în contextul speculațiilor recente privind starea fizică a președintelui. În ultimele săptămâni, presa americană a observat mai multe semne vizibile: o echimoză persistentă pe mâna dreaptă și glezne umflate, aparent mascate în aparițiile publice. În iulie, Casa Albă a confirmat existența unei insuficiențe venoase cronice, o afecțiune comună la vârsta sa, care provoacă retenție de lichide la nivelul membrelor inferioare.

Cât despre vânătaia de pe mână, explicată drept o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de „strângeri de mâini frecvente” și amplificată de tratamentul cu aspirină, explicația a fost primită cu rezerve. Totuși, Casa Albă insistă că Trump este într-o formă „mentală și fizică foarte bună”. El însuși a declarat presei că a obținut „un rezultat perfect” la testele cognitive.

Ads

Cel mai vârstnic președinte în exercițiu

Ajuns din nou în Biroul Oval în 2025, Trump a intrat în istorie ca fiind cel mai în vârstă președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă. Iar în acest context, întrebările despre starea sa fizică și psihică sunt inevitabile — mai ales după retragerea rivalului său din 2024, Joe Biden, tocmai din cauza deteriorării capacităților cognitive, confirmate indirect printr-un discurs dezastruos în campanie.

Trump a fost mereu prezentat de medici drept apt și „în formă excelentă”, deși fără prea multe detalii. La ultima evaluare completă, în primăvara acestui an, se menționa că nu există semne de afectare neurologică, motorie sau senzorială. Greutatea lui era de 102 kilograme la o înălțime de 190,5 cm, iar tratamentul prescris includea rozuvastatin și ezetimib pentru colesterol, precum și aspirină, în scop profilactic cardiovascular.

Ads

Noul raport nu oferă detalii suplimentare, ci doar menționează că analizele „comprehensive” au fost în parametri „excelenți”.

Trump este un jucător constant de golf, dar nu este cunoscut ca un adept al altor activități fizice regulate. Dieta sa include frecvent fast food, în special produse de la McDonald's și doze generoase de „cola dietetică” — un detaliu menționat frecvent în biografiile neoficiale și remarcate de presă încă din primul mandat.

De altfel, în timpul primului său mandat (2017–2021), Trump nu s-a remarcat prin transparență în ceea ce privește starea de sănătate. Primul control medical a fost efectuat abia la peste un an de la preluarea funcției, iar vizita din noiembrie 2019 la același centru medical Walter Reed — la doar câteva luni după precedentul control — a fost motivată de Casa Albă ca „rutină”, deși a stârnit ample speculații.

Mai notabil, în toamna anului 2020, în plină campanie electorală, Trump a fost internat la Walter Reed după ce a contractat COVID-19, într-un episod pe care echipa sa a încercat inițial să-l minimizeze.

Ads