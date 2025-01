Donald Trump a preluat controlul asupra conturilor oficiale de Twitter ale președintelui SUA. Primele mesaje postate

Donald Trump și echipa sa au revenit la controlul conturilor de Twitter @POTUS (acronim de la President of the United States), contul oficial al președintelui SUA, și @WhiteHouse, cel al Casei Albe. Postările vechi, din timpul lui Joe Biden, au fost arhivate și apar acum pe un cont separat, cum s-a întâmplat și cu mesajele din primul mandat al lui Trump. Primele mesaje postate de noua administrație Trump arată ideologia cu care s-a întors președintele la Casa Albă.

Primul mesaj de pe @POTUS este momentul în care Donald Trump de depus jurământul de președinte al SUA. „America is BACK” este textul care însoțește videoclipul. Este o redistribuire de pe @WhiteHouse.

Donald J. Trump Sworn In as the 47th President of the United States America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/Fi7k78Gnp1 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

Ulterior, a fost publicat și un videoclip patriotic și triumfător, făcut din imagini din timpul primului mandat al lui Donald Trump. Clipul este un stereotip al SUA, cu steaguri, vulturi cu cap alb și avioane de vânătoare.

„AMERICA IS BACK

În fiecare zi voi lupta pentru voi, cu toate puterile mele. Nu mă voi odihni până când nu voi face acea America puternică, sigură și prosperă pe care o merită copiii noștri și pe care o meritați voi. Cu adevărat, va fi Epoca de Aur a Americii”.

AMERICA IS BACK. 🇺🇸 Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z — President Donald J. Trump (@POTUS) January 20, 2025

Contul @WhiteHouse a avut mai multă activitate. Primul mesaj a fost momentul când Donald Trump a depus jurământul de președinte. A urmat apoi, JD Vance depunând jurământul de vicepreședinte.

JD Vance Sworn In as the 50th Vice President of the United States America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/RgJzJstNJ1 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

A urmat distribuirea clipului patriotic pus de @POTUS, apoi mesajul lui vicepreședintelui JD Vance.

„Este o onoare incredibilă să depun jurământul ca al 50-lea vicepreședinte al Statelor Unite. Sunt nerăbdător să lucrez alături de președintele Trump în slujba poporului american. Let's Make America Great Again!”

It’s an incredible honor to take the oath of office as the 50th Vice President of the United States. I look forward to working alongside President Trump to serve the American people. Let's Make America Great Again! pic.twitter.com/oLbHLQ0EhP — Vice President JD Vance (@VP) January 20, 2025

