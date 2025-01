Donald Trump a lansat o nouă criptomonedă, $TRUMP, ca să celebreze întoarcerea la Washington. Recunoaște că este o glumă, dar valorează deja miliarde de dolari

Donald Trump a lansat o nouă criptomonedă ca să marcheze revenirea lui triumfală la Washington. Se numește simplu $TRUMP și este prezentată chiar de către viitorul președinte drept „memecoin”, adică ceva neserios, mai mult o glumă. Dar fanii lui Trump s-au înghesuit să o cumpere iar acum $TRUMP are o valoare de piață de miliarde de dolari.

Donald Trump a lansat noua sa criptomonedă după ce a invitat industria cripto la un dineu de gală la Washington DC.

„Noul meu meme Trump este AICI! E timpul să celebrăm principala noastră valoare: VICTORIA! Alăturați-vă comunității mele foarte speciale. LUAȚI $TRUMP ACUM. Distracție plăcută” a scris Donald Trump pe contul său de Twitter, lângă o poză editată în care el stă cu pumnul în aer și spune „Luptați”, așa cum a făcut și după ce glonțul asasinului i-a trecut pe la ureche, în Butler, Pennsylvania.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

Pagina oficială a criptomonedei nu ascunde faptul că aceasta nu este ca Bitcoin, ci mai mult ca un cartonaș de baseball. Scrie clar că $TRUMP este un simbol al susținerii acordare lui Donald Trump, nu o oportunitate de investiție. În alte cuvinte, cumpărați pe riscul vostru.

Chiar și așa, criptomoneda este un succes uluitor pentru Trump. $TRUMP are o valoarea de piață totală de peste 8 miliarde de dolari, potrivit coinmarketcap.com. Un singur token $TRUMP se tranzacționează cu peste 40 de dolari iar prețul este în continuă creștere, în condițiile în care a început de la câțiva cenți dolari când Donald Trump a anunțat lansarea. În prezent, sunt în circulația 200 de milioane de tokenuri iar restul, până la 1 miliard, vor fi scoase pe piață în următorii trei ani, au anunțat oamenii președintelui ales.

„Sunt extrem de mândru de lucrurile pe care le-am reușit în domeniul crypto. $TRUMP este cea mai `fierbinte` monedă meme de pe planetă” a scris Eric, fiul mijlociu al lui Donald Trump, pe Twitter.

I am extremely proud of what we continue to accomplish in crypto. $Trump is currently the hottest digital meme on earth and I truly believe that @WorldLibertyFi will revolutionize DeFi/Cefi and will be the future of finance. We are just getting started! 🚀🚀 https://t.co/YzdxoCWrKV