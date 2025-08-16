Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 16 August 2025, ora 17:20
574 citiri
Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
Arnold Schwarzenegger FOTO Hepta

Arnold Schwarzenegger a fost guvernator republican al Californiei într-o perioadă în care Donald Trump, actualul șef al partidului, cocheta cu democrații. Mai mult, actorul cu origini austriece este și ultimul guvernator republican al Californiei, acum considerat un stat profund democrat, unde o victorie a dreptei este considerată aproape imposibilă.

Schwarzenegger, spre deosebire de alte vedete de la Hollywood, este republican și, implicit, parte a mișcării politice pe care o conduce Trump. Dar relația dintre cei doi este una proastă, actorul criticându-l pe președinte ori de câte ori are ocazia.

Fanii Ucrainei au început să distribuie pe social media un clip vechi, din 2018, cu Arnold Schwarzenegger care îl face praf pe Donald Trump. Înregistrarea a fost făcută după precedenta întâlnire dintre Trump și Putin, ce a avut loc în Finlanda, în 2018. Filmarea, deși veche, s-a viralizat, în contextul summitului din Alaska dintre președinții Rusiei și Statelor Unite.

„Președinte Trump, tocmai am urmărit conferința de presă cu Putin. A fost stânjenitor. Ai stat acolo ca un tăițel ud, ca un fan înfocat. Mă întrebam când urmează să-i ceri un autograf, un selfie sau ceva de genul acesta. Prin această conferință de presă, ai vândut comunitatea de informații, sistemul de justiție și, cel mai rău, țara noastră. Ești președintele Statelor Unite, nu ar trebui să faci asta. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu cuvintele tari și cu forța lui Ronald Reagan, când a stat lângă Zidul Berlinului și a spus 'Domnule Gorbaciov, dărâmă acest zid'? Ce s-a întâmplat cu toate astea?” a spus Arnold Schwarzenegger în 2018.

Summitul de atunci a atras critici bipartizane în Statele Unite. Criticile s-au concentrat pe percepția lui Trump despre acceptarea negării de către Putin a implicării Rusiei în amestecul rusesc în alegerile din Statele Unite din 2016, ceea ce a contrazis concluziile Comunității de Informații a Statelor Unite și a contrastat puternic cu inculparea a doisprezece agenți GRU ruși cu doar trei zile mai devreme, în cadrul anchetei în curs a procurorului special. Reacția presei americane a fost aproape universal negativă, chiar și din partea multor comentatori de la Fox News care de obicei îl susțineau pe președinte. Relatările internaționale despre summit au fost în mare parte negative în Europa, triumfătoare în Rusia și discrete în China.

Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”
Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre președintele Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, desfășurat vineri,...
Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”
Liderii europeni au transmis un mesaj clar și ferm după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska: sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar viitorul acesteia în...
#Donald Trump, #Arnold Schwarzenegger, #Vladimir Putin, #conferinta putin trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ce rusinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, dupa summitul istoric din Alaska
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
Adevarul.ro
Romanii, revoltati de haosul fiscal. Expertii spun ca PSD franeaza reformele vitale: "Lumea crede ca doar poporul sufera"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  2. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  3. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  4. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
  5. Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”
  6. „Dragonii Mării” – unitatea de elită chineză care s-ar putea afla în prima linie a unui conflict în Taiwan
  7. Doi dintr-un foc. Unitatea de lunetiști „fantomă” a Ucrainei înregistrează cea mai lungă lovitură mortală, de la 4.000 de metri
  8. Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
  9. „Victoria” obținută de Rusia, dezvăluită de către Dmitri Medvedev
  10. Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”