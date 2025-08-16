Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO

Arnold Schwarzenegger a fost guvernator republican al Californiei într-o perioadă în care Donald Trump, actualul șef al partidului, cocheta cu democrații. Mai mult, actorul cu origini austriece este și ultimul guvernator republican al Californiei, acum considerat un stat profund democrat, unde o victorie a dreptei este considerată aproape imposibilă.

Schwarzenegger, spre deosebire de alte vedete de la Hollywood, este republican și, implicit, parte a mișcării politice pe care o conduce Trump. Dar relația dintre cei doi este una proastă, actorul criticându-l pe președinte ori de câte ori are ocazia.

Fanii Ucrainei au început să distribuie pe social media un clip vechi, din 2018, cu Arnold Schwarzenegger care îl face praf pe Donald Trump. Înregistrarea a fost făcută după precedenta întâlnire dintre Trump și Putin, ce a avut loc în Finlanda, în 2018. Filmarea, deși veche, s-a viralizat, în contextul summitului din Alaska dintre președinții Rusiei și Statelor Unite.

„Președinte Trump, tocmai am urmărit conferința de presă cu Putin. A fost stânjenitor. Ai stat acolo ca un tăițel ud, ca un fan înfocat. Mă întrebam când urmează să-i ceri un autograf, un selfie sau ceva de genul acesta. Prin această conferință de presă, ai vândut comunitatea de informații, sistemul de justiție și, cel mai rău, țara noastră. Ești președintele Statelor Unite, nu ar trebui să faci asta. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu cuvintele tari și cu forța lui Ronald Reagan, când a stat lângă Zidul Berlinului și a spus 'Domnule Gorbaciov, dărâmă acest zid'? Ce s-a întâmplat cu toate astea?” a spus Arnold Schwarzenegger în 2018.

Ads

Summitul de atunci a atras critici bipartizane în Statele Unite. Criticile s-au concentrat pe percepția lui Trump despre acceptarea negării de către Putin a implicării Rusiei în amestecul rusesc în alegerile din Statele Unite din 2016, ceea ce a contrazis concluziile Comunității de Informații a Statelor Unite și a contrastat puternic cu inculparea a doisprezece agenți GRU ruși cu doar trei zile mai devreme, în cadrul anchetei în curs a procurorului special. Reacția presei americane a fost aproape universal negativă, chiar și din partea multor comentatori de la Fox News care de obicei îl susțineau pe președinte. Relatările internaționale despre summit au fost în mare parte negative în Europa, triumfătoare în Rusia și discrete în China.

BREAKING: Arnold Schwarzenegger: “Mr. President Trump, you stood there like a little wet noodle, like a fanboy.” pic.twitter.com/y5kCv5JX6y — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 16, 2025

Ads