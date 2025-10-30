Critici împotriva ordinului lui Trump de reluare a testelor nucleare: „Nu aceasta este modalitatea de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”

Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump după ce a anunțat reluarea testelor nucleare ale SUA, subliniind că decizia îl îndepărtează și mai mult de câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, distincție pe care organizația a primit-o în 2017, informează EFE.

„Nu aceasta este modalitatea de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat Melissa Parke, director executiv al ICAN, într-un comunicat în care a subliniat că decizia lui Trump este „o escaladare inutilă şi nechibzuită a ameninţării nucleare”.

Anunţul preşedintelui american „ignoră daunele continue pe care detonările nucleare le-au cauzat în ultimii 80 de ani” şi contrazice declaraţiile anterioare ale lui Trump însuşi, în care acesta subliniase necesitatea eliminării acestui armament, a remarcat Parke.

Ea a încurajat Statele Unite să „se alăture majorităţii ţărilor lumii” în sprijinul Tratatului privind interzicerea armelor nucleare.

Trump a declarat că a ordonat Pentagonului să înceapă imediat testarea arsenalului nuclear american.

Anunţul lui Trump vine la doar câteva zile după ce preşedintele rus Vladimir Putin a supravegheat de la Kremlin exerciţiile terestre, maritime şi aeriene ale forţelor nucleare ruse.

Ads