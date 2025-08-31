Donald Trump îl umilește pe un "Dorel" care a făcut stricăciuni la Casa Alba. "Am început să țip, și nu într-un mod plăcut" VIDEO

Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Președintele Donald Trump a postat recent pe platforma sa Truth Social un mesaj în care povestește cum a descoperit daune serioase în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă. Președintele SUA a pus, pe Truth Social, filmare cu "Dorel" care strică poteca de calcar fin, recent montată.

Trump explică faptul că, în calitate de constructor și om preocupat de finisaje deosebite, a dorit să se folosească, la "Casa Albă, cea mai frumoasă marmură disponibilă oriunde. Suprafețele sunt foarte importante pentru mine. Grădina Trandafirilor este completă și mult mai frumoasă decât și-ar fi imaginat cineva atunci când a fost concepută, cu decenii în urmă”, spune Trump, despre lucrări pe care el le-a comandat.

Totodată, președintele descrie momentul în care a observat o „zgârietură uriașă în calcar, care se întindea pe mai mult de 25 de metri. Era adâncă și urâtă!”. Trump spune că și-a pierdut calmul și a strigat: „Cine a făcut asta? Vreau să aflu acum!” și s-a întrebat dacă incidentul s-a produs din „vandalism sau prostie”.

Liderul de la Casa Albă susține că, datorită echipamentelor de securitate de top instalate, „au fost surprinse persoanele stupide, cu șeful lor care îi supraveghea (cu ochelari de soare!)”. Potrivit lui Trump, daunele au fost cauzate de un subcontractor care căra elemente grele de peisagistică cu un cărucior de metal defect, care freca cu putere piatra fragilă.

Fostul președinte a încheiat mesajul astfel: „Îi iubesc și respect pe muncitorii și contractorii buni, dar așa ceva nu ar trebui să se întâmple niciodată. Acum, voi înlocui piatra, voi taxa contractorul și nu îl voi mai lăsa să lucreze la Casa Albă — Dar cât de grozav este echipamentul video? I-am prins pe loc. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”

