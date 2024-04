Dezvăluirile care atârnă greu în procesul lui Trump, cu vedeta porno Stormy Daniels. Cum era ajutat de patronul unui tabloid să evite scandalurile

Primul martor chemat la bară în procesul lui Donald Trump, David Pecker, în vârstă de 72 de ani, patronul unui fost tabloid american, a detaliat marţi, la tribunalul din New York, cum s-a pus în serviciul campaniei acestuia în 2016 pentru a căuta scandaluri şi a dat asigurări că a discutat despre acest plan în faţa acestuia, relatează AFP.

David Pecker, care purta o cravată roz pal, o mustaţă şi părul dat pe spate, care deţinea The National Enquirer, una dintre acele reviste cu o pimă pagină-şoc care se găsesc la raioanele supermarketurilor, i-a purtat pe juraţi în culisele cuceririi Casei Albe de către prietenul său ”Donald”.

Aceasta este o mărturie-cheie a acuzării, care vrea ca candidatul republicanilor în alegerile preidenţiale din 2024 să fie condamnat cu privire la disimularea unei plăţi de 130.000 de dolari unui fost star de file porno, Stormy Daniels, la sfârşitul campaniei electorale din 2016.

Banii au servit la cumpărarea tăcerii actriţei, care afirmă că a avut o relaţie sexuală, în 2006, cu miliardarul republican - lucru pe care acesta îl negă -, pe când era căsătorit deja cu Melania Trump.

Or David Pecker a jucat un rol în acest tip de târguri, cunoscute sub numele de "catch and kill".

ÎNTÂLNIRE

Cei doi bărbaţi se cunoşteau din 1989 şi se apreciau, povesteşte David Pecker.Patronul de presă, în vârstă de 72 de ani, a cumpărat The National Enquirer în 1999, iar ziarul său profita de pe urma succesului emisiunii de televiziune de reality show "The Apprentice", iar apoi de variaţii cu staruri din show-biz.

În 2015, după anunţarea candidaturii lui Donald Trump la Casa Albă, ”îl vedeam mai frecvent, poate o dată pe lună”, le-a spus el juraţilor, sub privirea fostului preşedinte al Statelor Unite, prezent zilnic în sală, cu trăsăturile trase şi cu un aer obosit marţi.

În august 2015, David Pecker are o întâlnire la Trump Tower, la New York. Sunt prezenţi Donald Trump, avocatul său personal Michael Cohen şi consiliera sa Hope Hicks.

"Donald Trump şi Michael Cohen m-au întrebat ce puteam să fac, ce puteau să facă revistele mele pentru a-i ajuta campania (...). I-am spus că voi publica articole pozitive despre Trump şi articole negative despre adversarii săi”, a povestit Pecker.

”Şi am mai spus că voi fi numai ochi şi urechi” pentru a supraveghea mediul cu privire la orice scandal ar putea să apară, a adăugat el.

”Era clar, după experienţa mea, că atunci când cineva candidează la o asemenea funcţie publică, femei sună la o revistă ca National Enquirer pentru a încerca să-şi vândă povestea”, a detaliat el în continuare.

”Tot ceea ce am spus a fost că mă voi duce să-l văd pe Michael Cohen", a continuat el.

”Atunci când îl informam despre un articol negativ, el încerca să vadă dacă era adevărat sau nu. Se adresa apoi publicaţiei respective pentru a se asigura că articolul era îngropat”, a dat asigurări David Pecker.

ULTRAJ

Cum a reacţionat Donald Trump la această oferă de servicii, îl întreabă procurorul. ”Era satisfăcut”, subliniază David Pecker.Omul de presă trece la treabă după ce află că un portar de la Trump Tower ”(vinde) o poveste a unui copil ilegitim” al lui Donald Trump. ”L-am sunat imediat pe Michael Cohen".

După aceea, 30.000 de dolari i-au fost plătiţi portarului pentru ca să tacă.

Alţi 150.000 de dolari au fost plătiţi, de asemenea, unui fost manechin de la revista Playboy, Karen McDougal, în schimbul tăcerii sale asupra unei relaţii cu candidatul la Casa Albă.

Aceste episoade sunt cruciale acuzării, în a arăta că exista o strategemă în vederea înăbuşirii oricărui scandal.

Donald Trump este inculpat cu privire la 34 de capete de acuzare de falsificare de documente contabile ale grupului său de întreprinderi, Trump Organization, cu scopul de a disimula plăţi către Stormy Daniels.

Avocatul lui Donald Trump Todd Blanche a insistat asupra legalităţii acestor plăţi. Departe de vreun complot, el consideră că este vorba despre funcţionarea normală a unei ”democraţii”.

Marţi, tribunalul a examinat de asemenea posibile sancţiuni de impus lui Donald Trump cu privire la ultraj, din cauza atacurilor sale pe Internet şi reţele de socializare împotriva unor martori şi juraţi.

Procurorii consideră că candidatul republican în alegerile prezidenţiale din 2024 a încălcat în mod repetat interdicţia prin care magistratul i-a interzis să-i atace.

Ei au cerut să i se aplice amenzile maxime - 1.000 de dolari pentru fiecare postare incriminată - şi să i se amintească lui Donald Trump că o încarcerare rămâne ”o opţiune”.

Judecătorul nu şi-a prezentat hotărârea în acest sens.

