Donald Trump s-a decis în privința furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. A luat hotărârea după ce s-a consultat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte

Donald Trump aanunță că nu va da rachete Ucrainei FOTO: X@MarioNawfal

Preşedintele american Donald Trump a respins, pentru moment, ideea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei, afirmând că nu doreşte escaladarea conflictului cu Rusia. Deşi Pentagonul şi aliaţii NATO analizează posibilitatea livrării armelor cu rază lungă de acţiune, decizia finală rămâne la Casa Albă.

Trump s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde rachete Tomahawk ţărilor NATO care le-ar transfera Ucrainei, spunând că nu doreşte escaladarea conflictului.

Ultimele sale comentarii, adresate duminică reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, indică faptul că rămâne reticent.

„Nu, nu chiar”, a răspuns Trump, în timp ce zbura spre Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea rachetelor Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de analiză şi că decizia aparţine Statelor Unite.

Potrivit CNN, Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, dar decizia politică finală aparţine preşedintelui Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, suficient de mare pentru a lovi în adâncul teritoriului Rusiei, inclusiv Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat aceste rachete, în timp ce Kremlinul a avertizat în privinţa furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, ameninţând cu o ripostă foarte puternică.

