Decizia lui Trump care aruncă în aer piața electronicelor și autovehiculelor. O nouă taxă de 100% va fi aplicată

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că va impune o taxă vamală de 100% pe cipurile de computer și semiconductorii importați în Statele Unite, ceea ce va crește probabil costul electronicelor, autovehiculelor, electrocasnicelor și altor bunuri considerate esențiale pentru era digitală.

Taxa nu se va aplica companiilor care s-au angajat să producă în Statele Unite.

„Deci, tariful de 100% se va aplica tuturor cipurilor și semiconductorilor care intră în Statele Unite. Dar, dacă te-ai angajat să produci (în SUA) sau dacă ești în proces de construire (în SUA), așa cum sunt mulți, nu se aplică niciun tarif”, a spus Trump.

„Dacă, din anumite motive, spui că faci și nu construiești, atunci ne întoarcem și adăugăm suma, aceasta se acumulează și taxăm la o dată ulterioară, trebuie să plătești, și asta este o garanție”, a avertizat Trump.

Reuters menționează că nu este clar care cipuri vor fi acoperite de aceste tarife.

Congresul a aprobat în 2022 un program de subvenții pentru producția și cercetarea în materie de semiconductori în valoare de 52,7 miliarde de dolari. Anul trecut, Departamentul Comerțului, sub președinția lui Joe Biden, a convins toate cele cinci firme de vârf din domeniul semiconductorilor să-și amplaseze fabricile de cipuri în SUA, ca parte a programului.

Departamentul a declarat că SUA produceau anul trecut 12% din cipurile semiconductoare la nivel mondial, în scădere față de 40% în 1990.

Ads