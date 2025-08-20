Decizie fără precedent în spionajul american. Directorul Serviciului Național de Informații a demis zeci de agenții la indicația lui Trump, în conflictul cu Barack Obama

Decizie fără precedent în spionajul american. Directorul Serviciului Național de Informații a demis zeci de agenții la indicația lui Trump, în conflictul cu Barack Obama
Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Naţional de Informaţii, a retras autorizaţiile de securitate pentru 37 de actuali şi foşti agenţi, acuzându-i de „politizarea şi manipularea informaţiilor”. Măsura, luată la indicaţia preşedintelui Donald Trump, reaprinde disputa dintre republicani şi foştii oficiali ai administraţiei Obama privind interferenţa Rusiei în alegerile din 2016.

Directorul Serviciului Naţional de Informaţii al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat marţi că a dispus revocarea autorizaţiilor de securitate în cazul a 37 de profesionişti din serviciile de informaţii, actuali şi foşti membri, pe care i-a acuzat de „politizarea şi manipularea informaţiilor”, relatează Reuters.

Tulsi Gabbard a precizat pe X că măsura a fost luată la indicaţia preşedintelui Donald Trump. Gabbard a afirmat în repetate rânduri că serviciile de informaţii americane sunt utilizate în scopuri politice, iar luna trecută Departamentul de Justiţie al SUA a declarat că formează un grup de intervenţie pentru a evalua afirmaţiile acesteia.

Trump s-a bazat pe recentele comentarii ale lui Gabbard, care a ameninţat că va raporta oficiali din administraţia fostului preşedinte democrat Barack Obama către Departamentul de Justiţie pentru a fi urmăriţi penal în legătură cu o evaluare a serviciilor secrete privind interferenţa Rusiei în alegerile din SUA din 2016.

Acuzații la adresa lui Obama

Republicanul Trump l-a acuzat pe Obama, fără a furniza dovezi, că a condus o campanie pentru a-l lega în mod fals de Rusia şi a-i submina campania prezidenţială din 2016. Un purtător de cuvânt al lui Obama a respins afirmaţiile lui Trump, spunând: „Aceste acuzaţii bizare sunt ridicole şi reprezintă o încercare slabă de a distrage atenţia”.

Gabbard afirmă că în 2016 a existat o „conspiraţie pentru trădare” a înalţilor oficiali ai administraţiei Obama pentru a-l submina pe Trump, acuzaţii pe care democraţii le-au calificat ca fiind false şi motivate politic. Trump a câştigat alegerile din 2016.

O evaluare a comunităţii de informaţii americane publicată în ianuarie 2017 a ajuns la concluzia că Rusia, folosind dezinformarea pe reţelele sociale, hackingul şi fermele de boţi, a încercat să prejudicieze campania prezidenţială a democratei Hillary Clinton şi să-l susţină pe Trump. Evaluarea a stabilit că impactul real a fost probabil limitat şi nu sunt dovezi că eforturile Moscovei au schimbat rezultatele votului. Rusia a negat că a încercat să interfereze în alegerile americane.

