Donald Trump face noi declarații controversate. Leagă autismul de un medicament foarte utilizat și de vaccinuri

Donald Trump a stârnit controverse după ce a afirmat că Tylenolul administrat în timpul sarcinii ar fi asociat cu „un risc foarte crescut de autism” şi a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor, în ciuda consensului medical care consideră acetaminofenul sigur şi vaccinurile esenţiale pentru sănătatea publică.

”Ei recomandă cu tărie ca femeile să limiteze utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este necesar din punct de vedere medical”, cum ar fi pentru tratarea febrei, „dacă nu puteţi rezista”, a spus Trump.

Experţii spun că există multiple cauze ale autismului, iar ştiinţa care arată o legătură între autism şi Tylenol nu este stabilită. Fără tratament, febra poate fi periculoasă atât pentru făt, cât şi pentru persoana însărcinată, spun experţii. Riscurile includ avort spontan, malformaţii congenitale şi hipertensiune arterială.

Studiile arată că, la un moment dat în timpul sarcinii, majoritatea persoanelor utilizează acetaminofen, comercializat sub numele de Tylenol. Acetaminofenul este considerat singura opţiune sigură, disponibilă fără prescripţie medicală, pentru tratarea durerii sau febrei la femeile însărcinate. Alte opţiuni comune pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul sau aspirina în doze normale, pot creşte riscul de complicaţii grave în timpul sarcinii.

Recomandă întreruperea și amânarea anumitor vaccinuri fără dovezi științifice

Vorbind de la Casa Albă alături de secretarul american pentru sănătate şi servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., comisarul Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente Dr. Marty Makary, directorul Institutului Naţional de Sănătate din SUA Dr. Jay Bhattacharya şi administratorul Centrelor americane pentru servicii Medicare şi Medicaid Dr. Mehmet Oz, Trump nu s-a limitat la comentarii referitoare la Tylenol în timpul sarcinii.

El a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor şi chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuţi – o strategie de sănătate publică care a dus infecţia la copii la un pas de eradicare – până la vârsta de 12 ani.

„Este prea mult lichid, prea multe lucruri diferite intră în organismul acelui copil”, a spus Trump, fără a furniza dovezi suplimentare.

Trump i-a mulţumit lui Kennedy pentru că a adus autismul „în prim-planul politicii americane, alături de mine”. Kennedy, un activist anti-vaccinare de lungă durată, a promovat teorii discreditate potrivit cărora vaccinurile provoacă autism. „Am înţeles mult mai multe decât mulţi dintre cei care au studiat acest subiect”, a spus Trump.

Mesajele transmise luni de Kennedy şi FDA au fost mai moderate decât avertismentele repetate ale lui Trump de a nu lua Tylenol în timpul sarcinii şi de a nu-l administra copiilor.

