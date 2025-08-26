Donald Trump cere demiterea guvernatoarei Rezervei Federale. Ce i-a transmis Lisa Cook

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 07:33
1333 citiri
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Preşedintele Donald Trump a declarat că o va demite imediat pe Lisa Cook, oficială a Rezervei Federale, din funcţia sa, ceea ce reprezintă o escaladare majoră în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA, anunţă BBC.

Într-un anunţ făcut pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a publicat o scrisoare adresată lui Cook în care o informa despre decizia sa de a o demite din consiliul guvernatorilor băncii cu efect imediat.

El a spus că există „motive suficiente” pentru a crede că ea a făcut declaraţii false cu privire la acordurile ipotecare şi a invocat puterile constituţionale care, potrivit lui, îi permit să o demită.

În răspunsul său, Cook a declarat că Trump nu are autoritatea de a o concedia şi că nu va demisiona.

„Preşedintele Trump a pretins că m-a concediat „din motive întemeiate”, când în realitate nu există niciun motiv întemeiat în conformitate cu legea, iar el nu are autoritatea de a face acest lucru”, a declarat Cook într-un comunicat.

„Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuţiile pentru a ajuta economia americană, aşa cum fac din 2022”, a adăugat ea.

Rezerva Federală nu a comentat încă anunţul preşedintelui, făcut luni seara, 25 august.

Trump a exercitat o presiune tot mai mare asupra Fed – în special asupra preşedintelui acesteia, Jerome Powell – în ultimele săptămâni, din cauza a ceea ce el consideră a fi refuzul băncii centrale de a reduce ratele dobânzilor. El a sugerat în repetate rânduri posibilitatea concedierii lui Powell.

Decizia sa de a o concedia pe Cook, care este unul dintre cei şapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed şi prima femeie afro-americană care a ocupat această funcţie, este considerată fără precedent în istoria de 111 ani a băncii centrale.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

