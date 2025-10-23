Trump demolează Casa Albă. Revoltă și acuzații de la democrați și aliații lor după ce s-a aflat că toată aripa de est a clădirii istorice va fi demolată pentru a face loc sălii de bal

Demolarea completă a Aripii de Est a Casei Albe, începută luni pentru a face loc noii săli de bal a preşedintelui Donald Trump, a stârnit un val de controverse şi acuzaţii de profanare a patrimoniului istoric american. Deşi liderul de la Washington promisese că proiectul nu va afecta structura originală, amploarea lucrărilor şi lipsa de transparenţă în proces au alimentat critici dure din partea opoziţiei şi a organizaţiilor pentru conservarea patrimoniului.

Trump a anunţat că s-a dat startul proiectului după ce imaginile demolării au circulat în media, deşi amploarea demolării a devenit clară abia două zile mai târziu.

„Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, a trebuit să demolăm structura existentă”, a confirmat Trump miercuri în discuţia cu reporterii din Biroul Oval.

Un oficial al administraţiei a declarat că procesul de demolare va fi probabil finalizat în două săptămâni. „Putem confirma că întreaga aripă estică va fi modernizată şi renovată pentru a sprijini, presupun, proiectul sălii de bal”, a declarat oficialul.

Proteste din partea opoziției

Demolarea unei părţi a uneia dintre clădirile cele mai încărcate de istorie din Statele Unite a stârnit proteste furioase din partea multor democraţi şi întrebări cu privire la respectarea protocoalelor corespunzătoare de către administraţia Trump. Casa Albă a respins criticile ca fiind „indignare prefăcută”.

Cea mai recentă versiune a Aripii de Est a fost construită în 1942, când Franklin D. Roosevelt era preşedinte. Preşedinţii SUA au renovat şi extins Casa Albă şi terenurile sale de-a lungul istoriei, dar schimbările aduse de Trump sunt cele mai semnificative din ultimele decenii.

„Profanarea Casei Albe de către preşedintele Trump este o insultă adusă poporului american şi o trădare a obligaţiei sale de a proteja istoria şi patrimoniul nostru”, a declarat miercuri senatorul american Angus King, independent din Maine, într-un comunicat.

Comisia care trebuie să aprobe sala, prezidată de secretarul lui Trump

Chiar dacă demolarea a început deja, Casa Albă a declarat marţi că planurile pentru construcţia sălii de bal vor fi prezentate spre examinare Comisiei Naţionale de Planificare a Capitalei (NCPC), care supervizează construcţiile federale din Washington şi din statele învecinate.

Dar NCPC este prezidată de secretarul lui Trump pentru personalul Casei Albe, Will Scharf.

Acesta a declarat miercuri pentru Reuters că nu a fost implicat în planificarea sălii de bal şi că va putea analiza obiectiv planurile când acestea vor fi prezentate comisiei.

„Nu am jucat niciun rol în procesul de planificare a sălii de bal aici, la Casa Albă, şi îmi iau foarte în serios îndatoririle de preşedinte al NCPC”, a dat el asigurări.

Scharf susţine că va putea să-i spună „nu” lui Trump sau altor oficiali ai Casei Albe implicaţi în proiect, în ciuda rolului său în ambele instituţii. „Am capacitatea de a vota, în calitate de comisar al NCPC, separat de îndatoririle mele la Casa Albă? Da, absolut. Dacă nu îmi place un proiect, voi vota împotriva lui. Dacă îmi place un proiect, voi vota pentru el”, a spus el.

Proiect de 300 de milioane de dolari

Casa Albă nu a putut spune ce entitate, dacă există, a supravegheat sau ar fi trebuit să supravegheze demolarea aripii estice. Scharf a spus că NCPC este responsabilă pentru construcţie, dar nu şi pentru demolare.

Bryan Green, care a ocupat funcţia de comisar NCPC sub preşedintele democrat Joe Biden, a declarat marţi pentru Reuters că lucrările de demolare şi construcţia nouă ar trebui să fie corelate în cadrul unei revizuiri a proiectului de construcţie.

Trump a spus miercuri că proiectul va costa 300 de milioane de dolari, o creştere faţă de preţul iniţial de 200 de milioane de dolari, anunţat în iulie. El spune că el şi donatori privaţi plătesc pentru sala de bal, dar nu a dezvăluit detalii complete despre finanţare.

Preşedintele a respins îngrijorările potrivit cărora administraţia sa nu a fost transparentă în privinţa proiectului. „Aceste imagini au apărut în ziare”, a spus Trump, referindu-se la fotografiile pe care le avea în Biroul Oval cu aspectul pe care îl va avea sala de bal după finalizare. Un model al proiectului era aşezat pe o masă în faţa lui.

Scharf a declarat că se aşteaptă ca Serviciul Parcurilor Naţionale să prezinte planurile sălii de bal în numele Casei Albe către NCPC pentru examinare. Vor fi cel puţin două, posibil trei, şedinţe publice cu posibilitatea ca publicul să facă comentarii, a spus el.

Scharf a indicat că se aşteaptă ca examinarea să dureze aproximativ trei luni. „Este un proces riguros”, a spus el. „Este un proces care, în unele cazuri, poate avansa destul de repede – în câteva luni. În alte cazuri, am avut proiecte care au durat mult mai mult”, a menţionat el.

Sala de bal mai mare decât Casa Alba

Seen earlier today in the Oval Office, a scale model of the White House featuring President Trump’s $250M State Ballroom, which will entirely replace the East Wing while dwarfing the Executive Residence and the rest of the White House Complex. pic.twitter.com/ArWIMZvyys — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2025

Marţi, National Trust for Historic Preservation (Trustul Naţional pentru Conservare Istorică) a solicitat administraţiei Trump să suspende demolarea până la finalizarea examinării de către Comisia de Planificare. În scrisoarea sa, organizaţia şi-a exprimat îngrijorarea că sala de bal propusă, cu o suprafaţă de 8.361 metri pătraţi, „va copleşi Casa Albă însăşi”.

Casa Albă are o suprafaţă de 5.110 metri pătraţi.

Însă eforturile de a opri proiectul vor fi probabil dificile, deoarece o mare parte din aripa estică a fost deja demolată.

Sarah Kavanagh, care locuieşte în apropiere, în Maryland, a declarat că a venit miercuri la Casa Albă pentru a vedea cu ochii ei demolarea. „Sincer, simt nevoia să pun un buchet de flori în semn de omagiu”, a spus Kavanagh, în vârstă de 59 de ani. „Mi se pare dezgustător”, a comentat ea.

