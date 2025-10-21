Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"

Lucrările pentru noua sală de bal a Casei Albe au început cu demolarea unei secțiuni din aripa estică a clădirii. Proiectul grandios, inițiat de președintele american Donald Trump, vizează adăugarea unui spațiu modern pentru evenimente oficiale, fără a altera însă structura istorică a reședinței prezidențiale.

Luni, echipele de construcţie au demolat bucăţi masive dintr-o intrare acoperită şi ferestre din aripa estică, despre care Trump a spus că este „complet modernizată”.

Preşedintele a declarat anterior că sala de bal de 250 de milioane de dolari (186 de milioane de lire sterline) adăugată la Casa Albă va fi „aproape” de structura existentă, dar nu o va modifica.

„Nu va interfera cu clădirea actuală. Nu va fi. Va fi lângă ea, dar nu o va atinge – şi va respecta în totalitate clădirea existentă”, a declarat Trump în iulie. „Este preferata mea. Este locul meu preferat. Îl ador.”

Trump a anunţat construcţia într-o postare pe reţelele de socializare, spunând că „s-a pus piatra de temelie” pentru sala de bal „atât de necesară”.

„De mai bine de 150 de ani, fiecare preşedinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oameni pentru petreceri grandioase, vizite de stat etc.”, a scris el.

Ads