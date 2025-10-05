Trump a trimis trupe federale la Chicago. A vrut să facă la fel în Portland, dar un judecător i-a dat peste mâini

Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@maddenifico

Bătălia continuă între administrația Trump și orașele conduse de democrați s-a intensificat în acest weekend. Un judecător federal din Oregon a pus pe pauză planul președintelui de a trimite trupe federale în Portland, în timp ce Casa Albă a anunțat autorizarea trimiterii a sute de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, scrie CNN.

Liderul de la Casa Albă a decis sâmbătă să trimită 300 de soldați ai Gărzii Naționale pentru a proteja ofițerii federali în Chicago.

Aceste evoluții au avut loc pe fondul protestelor continue în Chicago și Portland împotriva forțelor federale de aplicare a legii, care implementează politicile anti-imigrație ale administrației Donald Trump.

Trump și administrația sa au catalogat demonstrațiile din cele două orașe drept „proteste violente” organizate de „teroriști interni”, susținând că desfășurările militare sunt necesare pentru a proteja personalul federal de imigrație și proprietățile acestora – în ciuda insistențelor liderilor locali și ai statelor că protestele au fost în mare parte pașnice și orice violență a fost gestionată ușor de forțele locale de ordine.

Tensiunile au crescut sâmbătă în Chicago după ce agenți ai Serviciului vamal și de protecție a frontierelor au tras „gloanțe de apărare” către o femeie care, conform Departamentului pentru Securitate Internă, a tamponat cu mașina un vehicul al forțelor federale de ordine.

DHS a precizat că femeia este acum în custodia FBI după ce a fost externată din spital, însă nu este clar dacă s-au formulat acuzații împotriva ei.

Un judecător nu a găsit vreun „pericol de rebeliune” în Portland

Judecătorul de district Karin Immergut a emis sâmbătă o ordonanță temporară de restricție care îl împiedică pe președintele Trump să trimită Garda Națională în Portland, motivând că oficialii orașului și ai statului Oregon „au șanse mari să dovedească că președintele a depășit autoritatea constituțională și a încălcat cel de-al Zecelea Amendament” prin ordinul de desfășurare.

Immergut a afirmat că președintele părea să fi federalizat Garda Națională din Oregon „fără autoritate constituțională” și că protestele din Portland „nu reprezentau un ‘pericol de rebeliune’.” Judecătorul a declarat că avocații din Oregon au prezentat „dovezi substanțiale că protestele de la facilitățile ICE din Portland nu au fost semnificativ violente” înainte de ordinul președintelui.

Un judecător federal din Oregon a emis o hotărâre temporară pentru a bloca planul administrației Trump de a trimite Garda Națională în Portland. Judecătoarea Karin Immergut a declarat că există șanse mari ca oficialii orașului și ai statului Oregon să dovedească că președintele a depășit autoritatea constituțională și a încălcat cel de-al Zecelea Amendament prin ordinul de trimitere a trupelor.

Administrația Trump a anunțat că va face apel la această decizie la Curtea de Apel pentru Al Nouălea Circuit al SUA.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Al Nouălea Circuit (n.red. eng: Ninth Circuit Court of Appeals) este o instanță federală de apel cu jurisdicție asupra cazurilor provenite din mai multe state din vestul Statelor Unite, inclusiv California, Oregon, Washington și altele. Este una dintre cele 13 curți de apel federale din sistemul judiciar american și se ocupă de examinarea apelurilor împotriva deciziilor instanțelor inferioare în chestiuni ce țin de drept federal sau constituțional.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naționale erau în curs de pregătire pentru o posibilă desfășurare în Portland, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Nordic al SUA pentru CNN, vineri. Noua decizie pune Garda Națională din nou sub comanda guvernatoarei Tina Kotek pentru moment, a spus procurorul general al Oregonului, Dan Rayfield.

