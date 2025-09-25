Donald Trump, dezlănțuit împotriva democraților din stânga radicală. Îi acuză că incită la violență împotriva agenților de imigrare

Donald Trump susține că democratii sunt vinovați de violențele din America SUA FOTO: Hepta

Un atac armat asupra unui centru ICE din Texas, soldat cu un mort și doi răniți grav, a stârnit reacția furibundă a lui Donald Trump, care a acuzat „democrații de stânga radicală” de instigarea violenței împotriva agenților de imigrare și a promis măsuri dure împotriva rețelelor „teroriste interne”.

„Această violență este rezultatul diabolizării constante a forțelor de ordine de către democrații de stânga radicală, care cheamă la demolarea ICE și îi tratează pe agenții ICE ca pe niște „naziști”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

„Am clasificat deja ANTIFA ca organizație teroristă și voi semna un decret săptămâna aceasta pentru a destructura aceste rețele teroriste interne”, a mai scris Donald Trump.

Un trăgător ascuns pe acoperișul unei clădiri din apropiere a deschis focul miercuri asupra unei clădiri a ICE din Dallas (sud), lovind trei deținuți aflați într-o dubă, a precizat Ministerul Securității Interne într-un comunicat.

„Un deținut a decedat, iar ceilalți doi se află în stare critică”, a adăugat ministerul, care anterior raportase două victime și un rănit. Naționalitatea acestora nu a fost dezvăluită, dar Mexicul a anunțat că unul dintre cetățenii săi se numără printre răniți.

Deși este în curs o anchetă pentru a determina intențiile ucigașului, „o primă analiză a probelor indică un motiv ideologic”, a declarat șeful FBI, Kash Patel.

„Pe unul dintre cartușele nefolosite care au fost găsite este inscripționat cuvântul „ANTI-ICE””, a spus el.

