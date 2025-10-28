Trump dezvăluie că a făcut un RMN la începutul lunii octombrie. Ce i-au spus medicii: "Tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva"

Președintele american Donald Trump, aflat în turneu în Asia, a anunțat recent că a efectuat un RMN și a declarat că rezultatele sunt „perfecte”, în ciuda speculațiilor privind starea sa de sănătate. Vizita medicală, a doua de la întoarcerea sa la Casa Albă, confirmă, potrivit bilanțului oficial, că președintele în vârstă de 76 de ani continuă să aibă o sănătate excepțională, cu bune performanțe cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice.

”Am făcut un RMN. Era perfect”, a declarat preşedintele american la bordul Air Force One în drum către Tokyo.

”Medicii au spus că aceste rezultate sunt printre cele mai bune”, a adăugat el. ”Nimeni nu v-a dat vreodată rapoarte aşa cum fac eu şi, dacă n-aş fi crezut c-ar fi bine, tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva”, a adăugat el.

Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, este cel mai bătrân preşedinte american care a depus jurământul.

Bilanţul vizitei sale medicale pe care care a făcut-o la începutul lui octombrie în apropiere de Washington, semnat de medicul preşedinţiei Sean Barbabella, a stabilit că Donald Trump ”continuă să aibă o sănătate excepţională, cu bune performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice”.

Aceasta a fost cea de-a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă, în ianuarie, după o primă vizită medicală, în aprilie.

Acest ritm al vizitelor a ridicat semne de întrebare, în contextul în care preşedinţii americani efectuează o vizită anuală, prezentată de către Casa Albă ca fiind o vizită de rutină.

În iulie, Casa Albă anunţa că Donald Trump suferă de o insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care se manifest în cazul său prin umflarea gleznelor.

În numeroase imagini, apare cu echimoze pe dosul mâinii drepte, acoperite adesea cu un strat gros de machiaj.

Aceste semne sunt justificate de Casa Albă ca fiind consecinţa unor ”strângeri de mână frecvente” şi a administrării de aspirină ”în cadrul unui regim preventiv cardiovascular standard”.

Donald Trump nu scapă de întrebări şi speculaţii despre starea sănătăţii sale, care sunt departe, însă, de a atinge intensitatea celor puse în cazul predecesorului său democrat, Joe Biden.

