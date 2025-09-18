Dineul regal pentru Donald Trump: Melania a atras privirile cu o rochie îndrăzneață, iar Prințesa Kate a impresionat cu o bijuterie specială FOTO VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:19
1139 citiri
Familia regală britanică și cuplul Melania&Donald Trump FOTO: Instagram/ princeandprincessofwales

Regele Charles a găzduit un dineu de stat pentru președintele Donald Trump și soția sa, Melania, cu ocazia vizitei oficiale în Regatul Unit, eveniment care a avut loc în seara zilei de 17 septembrie și a impresionat prin eleganță și fast regal. Regina Camilla și prințesa Kate au completat atmosfera festivă, purtând tiara și ținute demne de protocolul regal.

Sosirea în Marea Britanie a cuplului american a avut loc cu o zi înainte, pe 16 septembrie. La Castelul Windsor, Donald și Melania Trump au fost întâmpinați de Prințesa Kate și Prințul William, care i-au condus către întâlnirea cu regele Charles și regina Camilla. Pentru această vizită, autoritățile britanice au organizat o ceremonie impresionantă, cu peste 1.000 de soldați prezenți, și au inclus vizitarea mormântului regretatei regine Elisabeta, marcând astfel un eveniment cu semnificație istorică.

În seara dineului de stat, decorurile somptuoase și ținutele rafinate ale invitaților au accentuat solemnitatea ocaziei. Melania Trump a captat atenția tuturor cu o rochie galbenă strălucitoare Carolina Herrera, cu umerii goi și o centură roz în talie, completată de cercei lungi cu smaralde și pantofi Manolo Blahnik. Ținuta sa, deși spectaculoasă, nu respecta pe deplin protocolul regal impus la castel, dar fostul manechin a radiat eleganță și încredere.

Prima-Doamnă a Statelor Unite a intrat în sala de bal în pas cu Regina Camilla, iar rochia lungă până la podea, cu o despicătură înaltă, i-a scos în evidență pantofii nude. Melania și Donald Trump au pozat alături de Regele Charles și Regina Camilla, oferind o imagine memorabilă a întâlnirii celor două familii.

Pe parcursul zilei, Melania a alternat mai multe ținute impresionante: la sosirea în Regatul Unit, a purtat un trenci clasic Burberry, iar ulterior, un costum gri cu fustă și o pălărie mov cu boruri largi, ambele semnate Dior Haute Couture.

Prințesa Kate, în schimb, a fost un exemplu de rafinament regal, alegând pentru dineu o rochie aurie spectaculoasă realizată din mătase și dantelă metalică de Phillipa Lepley, acoperită de o mantie din dantelă Chantilly brodată manual cu fir de aur. Ținuta a fost completată de Ordinul Familiei Regale și eșarfa albastră a Ordinului Regal Victorian. Elementul central al apariției sale a fost tiara Lover’s Knot, purtată de Prințesa Diana, creată în 1914 de bijutierii regali Garrard, păstrată în siguranță după decesul Dianei și acum purtată de Kate.

