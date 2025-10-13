Discursul lui Donald Trump, întrerupt de un protest în Parlamentul israelian. Ca să acopere protestatarii, ceilalți parlamentari scandau numele președintelui VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 14:57
656 citiri
Discursul lui Donald Trump, întrerupt de un protest în Parlamentul israelian. Ca să acopere protestatarii, ceilalți parlamentari scandau numele președintelui VIDEO
Parlamentarii care au protestat au fost scoși din sală FOTO captură Reteaua X

Președintele american Donald Trump a susținut luni un discurs în Parlamentul israelian, în care a lăudat curajul prim-ministrului Benjamin Netanyahu și parteneriatele regionale pentru eliberarea ostaticilor. Discursul a fost pentru scurt timp întrerupt de doi deputați, scoși ulterior din sală, în timp ce plenul aplauda și scanda numele lui Trump. Liderul american a caracterizat momentul ca „începutul unei noi epoci de aur pentru Israel și Orientul Mijlociu”.

Ofer Kassif şi Aymen Odeh, membri ai Partidului Hadash-Taal, au fost escortaţi afară din hemiciclu. Unul dintre ei ţinea un fluturaş în mână.

În timp ce erau daţi afară din sală, ceilalţi membri ai Parlamentului scandau ”Trump! Trump! Trump!”.

”A fost foarte eficient”, a declarat Trump despre cât de repede au fost daţi afară.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a laudat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru „marele curaj și patriotism” în discursul său adresat Knessetului, spunând că „parteneriatul său a contribuit atât de mult la realizarea acestei zile”.

„Acesta va fi amintit ca momentul în care totul a început să se schimbe”, spune el. „Va fi epoca de aur a Israelului și epoca de aur a Orientului Mijlociu.”

Preşedintele american Donald Trump declară luni, 13 octombrie, într-un discurs în Parlamentul Israelian, că "este o mare onoare" să se adreseze Knessetului, "un loc drăguţ",...
Uniunea Europeană (UE) salută luni, 13 octombrie, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas, relatează AFP. Primii şapte ostatici eliberaţi sunt...
