Cum reușește Donald Trump să vorbească liber timp de o oră, fără a citi de pe foaie. Specialist în comunicare: „Există două direcții”

Donald Trump are un stil inconfundabil atunci când vine vorba despre comunicarea publică. Președintele SUA este obișnuit să susțină discurs după discurs, chiar în aceeași zi, fără a avea nevoie de foaie sau prompter. Unele discursuri ale liderului de la Washington depășesc o oră.

În România, puțini au fost și sunt politicienii care vorbesc liber și cursiv. Despre comunicarea publică a lui Donald Trump și a oficialilor din România, Ziare.com a discutat cu Dan Petre, specialist în relații publice și publicitate.

În opinia lui Dan Petre, Donald Trump este un bun orator, în mod natural, care și-a îmbunătățit și mai mult discursul public, aspect demonstrat în campanie și la învestitură.

„Mi se pare că ceea ce face acum Donald Trump este o iterație la o octavă superioară a felului în care comunica și înainte. El, în mod tradițional, comunică mai spectaculos, cu expresii scurte și foarte puternice. Are o comunicare foarte penetrantă. Ceea ce mi se pare că a făcut acum în plus, a adus un plus de siguranță și de maturitate, un plus de seriozitate în felul în care o spune.

Nu intrăm în zona de conținut, pentru că asta ține strict de sfera politică. Însă, felul în care o face, Trump a păstrat stilul care l-a consacrat - simplu, percutant, idei foarte clare, foarte sigur pe el, dar mult mai articulat, mai coerent în ceea ce spune”, a declarat cadrul universitar.

Cum devii un bun orator: 1. Evaluare. 2. Exercițiu

Inteligența, educația, instruirea tehnică în privința comunicării publice și controlul emoțiilor se numără printre aspectele care pot face un politician să fie un orator mai eficient sau mai nepriceput.

„În opinia mea, există două direcții. În primul rând, bagajul cu care vine fiecare: unii politicieni sunt mai inteligenți, mai educați, mai înzestrați de la natură în direcția comunicării.

A doua direcție ține de muncă, de seriozitate, de efortul pe care sunt dispuși să-l depună, pentru a comunica mai bine. Din păcate, avem o combinație între minusuri de ambele direcții. Cunosc foarte puțini oameni politici dispuși să investească timp în a se pregăti în această direcție. Teoretic, dacă aloci suficient timp și dacă ai o echipă suficient de bună, poți depăși înzestrările naturale. De asemenea, vorbim despre controlul emoțiilor. Pregătirea și controlul emoțiilor pot fi crescute foarte mult prin muncă, timp dedicat. Foarte mulți improvizează. Au încredere mai mult sau mai puțin justificată în propriile competențe sau resurse și se duc insuficient de pregătiți la întâlnirile respective. Astfel, pot exista gafe”, a comentat Dan Petre.

„Donald Trump este foarte sigur pe el, improvizează. Dacă face o gafă, poate redeveni suficient de credibil”

În cazul lui Donald Trump, încrederea în propriile forțe și stilul șăgalnic îl ajută să fie un politician extrem de dificil de combătut într-o confruntare.

„Donald Trump este foarte sigur pe el, improvizează foarte mult și are resurse cu care să facă lucrul acesta. Este credibil în orice fel de ipostază. A cultivat un fel de ambiguitate strategică, în sensul că și dacă face o gafă, poate redeveni suficient de credibil, astfel încât explicația sa să poată fi acceptată de către oameni. A fost în toate tipurile de situații, de-a lungul timpului.

În cazul unui alt om politic, ce a fost tot timpul serios și responsabil, ar fi foarte greu să fie crezut de către electorat, că de fapt s-a jucat sau că a făcut o glumă”, a mai precizat specialistul în relații publice și publicitate.

