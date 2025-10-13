Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 14:54
1047 citiri
Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO
Donald Trump ține un discurs în Parlamentul Israelian Foto: Captură video/X/@WhiteHouse

Preşedintele american Donald Trump declară luni, 13 octombrie, într-un discurs în Parlamentul Israelian, că ”este o mare onoare” să se adreseze Knessetului, ”un loc drăguţ”, relatează The Associated Press şi AFP.

El se adresează deputaţilor după o intervenţie a premierului Benjamin Netanyahu.

”Trump! Trump! Trump!”, a scandat sala în timp ce cei doi se îmbrăţişau.

Şeful statului american şi-a început discursul lăudând ”20 de ostatici curajoşi”, despre care a spus că se întorc în îmbrăţişarea glorioasă a familiilor lor. Iar asta este glorios”.

El a salutat rolul premierului israelian în acordul cu Hamasul şi i-a făcut complimente.

”Ţin să-mi exprim mulţumirea faţă de un om de un curaj şi de un patriotism excepţionale, Benjamin Netanyahu. Ţin să vă spun că nu este uşor să negociezi cu el, dar asta este măreţia lui”, a declarat el.

”Îţi mulţumesc, Bibi, bună treabă”, a adăugat Donald Trump în Knesset.

Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO
Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO
Secretarul general al ONU Antonio Guterres salută luni, 13 octombrie, eliberarea ultimilor ostatici israelieni în viaţă, ţinuţi în Fâşia Gaza timp de 738 de zile, şi cere părţilor...
Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
Uniunea Europeană (UE) salută luni, 13 octombrie, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas, relatează AFP. Primii şapte ostatici eliberaţi sunt...
#Donald Trump, #parlamentul israelian, #armistitiu Israel Hamas, #pace Orientul Mijlociu, #eliberare ostatici gaza , #Israel Fasia Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham in pat": "Da, chiar si el face asta!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi
  2. Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit
  3. Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO
  4. A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO
  5. Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
  6. Discursul lui Donald Trump, întrerupt de un protest în Parlamentul israelian. Ca să acopere protestatarii, ceilalți parlamentari scandau numele președintelui VIDEO
  7. Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO
  8. Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți
  9. Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul
  10. România ar putea da în SUA o parte din banii europeni pentru reînarmare. Lista finală a cumpărăturilor de peste 16 miliarde de euro va fi făcută publică