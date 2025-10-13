Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO

Preşedintele american Donald Trump declară luni, 13 octombrie, într-un discurs în Parlamentul Israelian, că ”este o mare onoare” să se adreseze Knessetului, ”un loc drăguţ”, relatează The Associated Press şi AFP.

El se adresează deputaţilor după o intervenţie a premierului Benjamin Netanyahu.

”Trump! Trump! Trump!”, a scandat sala în timp ce cei doi se îmbrăţişau.

Şeful statului american şi-a început discursul lăudând ”20 de ostatici curajoşi”, despre care a spus că se întorc în îmbrăţişarea glorioasă a familiilor lor. Iar asta este glorios”.

President Donald J. Trump delivers remarks to Israel's Knesset in Jerusalem. 🇺🇸 "After two harrowing years in darkness & captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families... Today, the sun rises on a Holy Land that is finally at PEACE." pic.twitter.com/edHG5ndSM5 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

El a salutat rolul premierului israelian în acordul cu Hamasul şi i-a făcut complimente.

”Ţin să-mi exprim mulţumirea faţă de un om de un curaj şi de un patriotism excepţionale, Benjamin Netanyahu. Ţin să vă spun că nu este uşor să negociezi cu el, dar asta este măreţia lui”, a declarat el.

”Îţi mulţumesc, Bibi, bună treabă”, a adăugat Donald Trump în Knesset.

President Donald J. Trump signs the guest book at the Knesset 🇺🇸🇮🇱 "This is my great honor - A great and beautiful day. A new beginning." pic.twitter.com/JZrhTm0JRU — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

