Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 14:17
376 citiri
Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
Liderul SUA, Donald Trump FOTO Hepta

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administraţia sa criticase comitetul norvegian care i-a acordat această distincţie, relatează CNN, care dezvăluie că opozanta din Venezuela a fost propusă la Nobel chiar de către actualul secretar de stat al lui Trump, Marco Rubio.

Donald Trump nu şi-a ascuns dorinţa de a câştiga el acest premiu. Un număr tot mai mare de lideri mondiali au afirmat, de asemenea, că el ar trebui să câştige premiul. Aceste apeluri s-au înmulţit pe măsură ce planul său de pace pentru Gaza a câştigat avânt în ultimele zile. Cu toate acestea, perioada de nominalizare se încheie la sfârşitul lunii ianuarie pentru anul respectiv, potrivit site-ului web al premiului.

Vineri, Comitetul Nobel a anunţat că premiul din 2025 îi va fi acordat Mariei Corina Machado pentru promovarea drepturilor democratice în Venezuela şi „pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Machado a declarat într-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais că a vorbit cu preşedintele SUA, dar a refuzat să ofere detalii despre conversaţia lor. Liderul opoziţiei, aşa cum a făcut-o şi în postarea sa de acceptare a premiului, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Trump.

În declaraţii făcute vineri seara, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că ea a fost „foarte drăguţă” în timpul convorbirii. „Persoana care a câştigat de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi şi mi-a spus: ”Accept acest premiu în onoarea ta, pentru că tu îl meriţi cu adevărat””, a declarat preşedintele american. „Un gest foarte frumos. Nu am spus: „Atunci dă-mi-l mie”, deşi cred că ea ar fi putut să o facă. A fost foarte drăguţă”, a glumit Trump.

„Am ajutat-o de-a lungul timpului”, a adăugat Trump. „Au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Aşadar, s-ar putea spune că a fost acordat pentru 2024, în timp ce eu candidam în alegerile din 2024.”

La scurt timp după anunţarea Premiului Nobel, Casa Albă reacţionase negativ. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe reţelele sociale.

Machado a câştigat premiul după ani de eforturi pentru promovarea democraţiei şi şi-a descris munca de-o viaţă ca promovând „voturile în locul gloanţelor”. Ea a fost nevoită să se ascundă în Venezuela, în contextul unei represiuni severe asupra disidenţilor din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Mulţi membri ai administraţiei Trump au lăudat anterior munca lui Machado. Administraţia l-a denunţat în repetate rânduri pe Maduro şi a desfăşurat o prezenţă militară substanţială în regiune pentru a combate „traficul de droguri” - o campanie pe care mulţi o consideră o încercare de a-l slăbi şi, eventual, de a-l îndepărta pe liderul venezuelean de la putere.

MACHADO, PROPUSĂ LA NOBEL DE MARCO RUBIO ŞI MIKE WALTZ

Secretarul de stat Marco Rubio a făcut parte dintr-un grup de parlamentari, printre care se număra şi actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care a nominalizat-o pe Machado pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2024. „În activitatea noastră de politicieni care luptă pentru democraţie şi drepturile omului în faţa regimurilor dictatoriale din emisfera vestică şi dincolo de aceasta, rareori am fost martorii unui curaj, unei altruism şi unei înţelegeri ferme a moralităţii precum cele demonstrate de María Corina Machado”, au scris ei într-o scrisoare din noiembrie 2024.

„Suntem ferm convinşi că leadershipul curajos şi altruist al Maríei Corina Machado, precum şi dedicarea sa neclintită pentru pace şi idealurile democratice o fac cea mai merituoasă candidată pentru acest prestigios premiu”, a scris grupul de congresmeni din Florida.

În aprilie, Rubio a spus despre Machado că este „personificarea rezilienţei, tenacităţii şi patriotismului”, cineva care „nu a renunţat niciodată la misiunea sa de a lupta pentru o Venezuelă liberă, echitabilă şi democratică”.

Chiar Trump, înainte de învestirea sa în ianuarie, a spus că ea este o luptătoare pentru libertate care „TREBUIE să rămână ÎN SIGURANŢĂ şi ÎN VIAŢĂ!”

Vineri, Machado a dedicat Premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, după cum a transmis ea.

Cu toate acestea, aliaţii preşedintelui nu au avut cuvinte calde după victoria ei şi după ceea ce a fost perceput ca o jignire la adresa lui Trump. Richard Grenell, trimisul lui Trump pentru Venezuela, a declarat că „Premiul Nobel a murit cu ani în urmă”.

Benjamin Gedan, directorul de origine venezueleană al Consiliului Naţional de Securitate din cadrul administraţiei Obama, a spus că, din câte se pare, Comitetul Nobel a transmis un mesaj atât Statelor Unite, cât şi opoziţiei venezueleane prin alegerea făcută. „Casa Albă a transmis semnale că ar putea folosi forţa militară pentru a răsturna acest regim şi că are sprijinul Mariei Corina pentru a face acest lucru”, a declarat Gedan pentru CNN. „Mi se pare că Comitetul Nobel ar prefera ca atât Statele Unite, cât şi opoziţia venezueleană să continue să lupte paşnic pentru schimbare”, a punctat Gedan. „Cred că reacţia SUA ar putea reflecta ambele lucruri – frustrarea că Trump nu a fost ales, dar şi disconfortul faţă de această critică a politicii SUA în Caraibe”, a comentat el.

Premiul Nobel pentru Pace 2025
Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
14:17 - Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administraţia sa criticase comitetul norvegian care i-a acordat această...
"Nu este treaba mea să judec". Putin, alături de prietenul Trump, după ratarea Nobelului pentru Pace. "Decizia a adus daune enorme credibilității premiului" VIDEO
Ieri, 22:44 - "Nu este treaba mea să judec". Putin, alături de prietenul Trump, după ratarea Nobelului pentru Pace. "Decizia a adus daune enorme credibilității premiului" VIDEO
Președintele rus Vladimir Putin i-a luat apărarea lui Trump, după ce acesta a ratat Premiul Nobel pentru Pace pe 2025. Într-un discurs ținut vineri, 10 octombrie, liderul de la Kremlin a...
Trump, prima reacție după ce a ratat Nobelul pentru Pace. I-a mulțumit lui Putin VIDEO
Ieri, 19:45 - Trump, prima reacție după ce a ratat Nobelul pentru Pace. I-a mulțumit lui Putin VIDEO
Donald Trump a ratat premiul Nobel pentru Pace pe 2025, o distincție pe care și-o dorea foarte mult. Distincția i-a revenit liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care chiar a...
Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace
Ieri, 18:38 - Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace
Câștigarea Premiului Nobel pentru Pace de către Maria Corina Machado l-a făcut pe Donald Trump să rateze prestigiosul premiu pentru care milita de mult timp. Lidera opoziției și...
Trump a ratat Nobelul pentru Pace, dar are recunoștința celei care l-a câștigat. De ce i-a dedicat Maria Corina Machado premiul președintelui SUA
Ieri, 18:36 - Trump a ratat Nobelul pentru Pace, dar are recunoștința celei care l-a câștigat. De ce i-a dedicat Maria Corina Machado premiul președintelui SUA
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, anunţă că dedică premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru...
"Curajoasa campioană a păcii". Descrierea făcută Mariei Corina Machado de Comitetului Norvegian al Premiului Nobel
Ieri, 17:10 - "Curajoasa campioană a păcii". Descrierea făcută Mariei Corina Machado de Comitetului Norvegian al Premiului Nobel
Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 se acordă unei curajoase și dedicate campioane a păcii, unei femei care menține flacăra democrației aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai...
De ce nu a luat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace. Greșeli strategice sau o problemă de sincronizare?
Ieri, 16:06 - De ce nu a luat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace. Greșeli strategice sau o problemă de sincronizare?
După o lungă așteptare și o și mai lungă campanie de imagine, Donald Trump nu a reușit să câștige Premiul Nobel pentru Pace, acesta fiindu-i acordat unei activiste din Venezuela, pe nume...
Reacția Mariei Corina Machado după ce a aflat că a câștigat Premiul Nobel: ”Sunt doar o persoană, nu merit asta!” VIDEO
Ieri, 15:04 - Reacția Mariei Corina Machado după ce a aflat că a câștigat Premiul Nobel: ”Sunt doar o persoană, nu merit asta!” VIDEO
Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a avut o reacție emoționantă când a aflat că este laureata de anul acesta. Ea a fost sunată de secretarul Comitetului...
Casa Albă, supărată după ce Trump nu a primit premiul Nobel: „Nu va exista niciodată cineva ca el care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței”
Ieri, 14:38 - Casa Albă, supărată după ce Trump nu a primit premiul Nobel: „Nu va exista niciodată cineva ca el care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței”
Casa Albă a lansat acuzații la adresa Comitetului Nobel după anunțarea Premiului pentru Pace. Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a scris că s-a dovedit că membrii...
Răspunsul președintelui comitetului Nobel când a fost întrebat de presiunile făcute de Trump: „Decizia este bazată pe curaj și integritate” VIDEO
Ieri, 13:16 - Răspunsul președintelui comitetului Nobel când a fost întrebat de presiunile făcute de Trump: „Decizia este bazată pe curaj și integritate” VIDEO
Președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a răspuns la o serie de întrebări după anunțarea premiului pentru Pace. Prima întrebare a vizat presiunile făcute de liderul SUA,...
Cine este câștigătorul premiului Nobel pentru Pace. „Pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice”
Ieri, 12:08 - Cine este câștigătorul premiului Nobel pentru Pace. „Pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice”
Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri, 10 octombrie, că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a...
Reacția Institutului Nobel după ce Rusia a anunțat susținerea pentru Trump: „Nu suntem sub nicio presiune”
Ieri, 11:25 - Reacția Institutului Nobel după ce Rusia a anunțat susținerea pentru Trump: „Nu suntem sub nicio presiune”
Rusia ar susţine candidatura preşedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, a declarat vineri, 10 octombrie, consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov. Moscova a declarat în...
Cei mai importanți câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Nominalizări controversate: Hitler și Stalin
Ieri, 08:32 - Cei mai importanți câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Nominalizări controversate: Hitler și Stalin
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri, 10 octombrie, la ora prânzului în capitala Norvegiei, Oslo. Premiul râvnit de președintele SUA, Donald Trump, a fost...
#Donald Trump, #laureata Nobel pentru Pace, #Maria Corina Machado Venezuela, #premiul nobel pace 2025 , #Nobel
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Imi pare rau, mama!" O romanca s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala. Cum isi castiga banii
ObservatorNews.ro
Afacere de milioane. Un roman a lasat in urma Anglia si a deschis o ferma de prepelite
DigiSport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai putin de 1 an de la retragere

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
  2. Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
  3. Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: 18 persoane sunt moarte sau dispărute VIDEO
  4. Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul
  5. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile care intră sub Cod galben până la 18:00 UPDATE
  6. Trump a trecut pe la medic. Ce spune raportul oficial și ce rămâne sub preș
  7. Medic dintr-un spital din România, agresat fizic și verbal de trei femei. Mama și cele două fiice au fost reținute
  8. Fost șef al CIA: ”Rusia nu-și permite un al doilea front. De aceea Assad a fost lăsat să cadă”
  9. Un tânăr de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu motocicleta de o mașină de poliție aflată în misiune, care nu a oprit la indicatorul ”Stop”. Anchetă pentru ucidere din culpă
  10. Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”