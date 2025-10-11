Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administraţia sa criticase comitetul norvegian care i-a acordat această distincţie, relatează CNN, care dezvăluie că opozanta din Venezuela a fost propusă la Nobel chiar de către actualul secretar de stat al lui Trump, Marco Rubio.

Donald Trump nu şi-a ascuns dorinţa de a câştiga el acest premiu. Un număr tot mai mare de lideri mondiali au afirmat, de asemenea, că el ar trebui să câştige premiul. Aceste apeluri s-au înmulţit pe măsură ce planul său de pace pentru Gaza a câştigat avânt în ultimele zile. Cu toate acestea, perioada de nominalizare se încheie la sfârşitul lunii ianuarie pentru anul respectiv, potrivit site-ului web al premiului.

Vineri, Comitetul Nobel a anunţat că premiul din 2025 îi va fi acordat Mariei Corina Machado pentru promovarea drepturilor democratice în Venezuela şi „pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Machado a declarat într-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais că a vorbit cu preşedintele SUA, dar a refuzat să ofere detalii despre conversaţia lor. Liderul opoziţiei, aşa cum a făcut-o şi în postarea sa de acceptare a premiului, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Trump.

În declaraţii făcute vineri seara, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că ea a fost „foarte drăguţă” în timpul convorbirii. „Persoana care a câştigat de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi şi mi-a spus: ”Accept acest premiu în onoarea ta, pentru că tu îl meriţi cu adevărat””, a declarat preşedintele american. „Un gest foarte frumos. Nu am spus: „Atunci dă-mi-l mie”, deşi cred că ea ar fi putut să o facă. A fost foarte drăguţă”, a glumit Trump.

„Am ajutat-o de-a lungul timpului”, a adăugat Trump. „Au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Aşadar, s-ar putea spune că a fost acordat pentru 2024, în timp ce eu candidam în alegerile din 2024.”

La scurt timp după anunţarea Premiului Nobel, Casa Albă reacţionase negativ. „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe reţelele sociale.

Machado a câştigat premiul după ani de eforturi pentru promovarea democraţiei şi şi-a descris munca de-o viaţă ca promovând „voturile în locul gloanţelor”. Ea a fost nevoită să se ascundă în Venezuela, în contextul unei represiuni severe asupra disidenţilor din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Mulţi membri ai administraţiei Trump au lăudat anterior munca lui Machado. Administraţia l-a denunţat în repetate rânduri pe Maduro şi a desfăşurat o prezenţă militară substanţială în regiune pentru a combate „traficul de droguri” - o campanie pe care mulţi o consideră o încercare de a-l slăbi şi, eventual, de a-l îndepărta pe liderul venezuelean de la putere.

MACHADO, PROPUSĂ LA NOBEL DE MARCO RUBIO ŞI MIKE WALTZ

Secretarul de stat Marco Rubio a făcut parte dintr-un grup de parlamentari, printre care se număra şi actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care a nominalizat-o pe Machado pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2024. „În activitatea noastră de politicieni care luptă pentru democraţie şi drepturile omului în faţa regimurilor dictatoriale din emisfera vestică şi dincolo de aceasta, rareori am fost martorii unui curaj, unei altruism şi unei înţelegeri ferme a moralităţii precum cele demonstrate de María Corina Machado”, au scris ei într-o scrisoare din noiembrie 2024.

„Suntem ferm convinşi că leadershipul curajos şi altruist al Maríei Corina Machado, precum şi dedicarea sa neclintită pentru pace şi idealurile democratice o fac cea mai merituoasă candidată pentru acest prestigios premiu”, a scris grupul de congresmeni din Florida.

În aprilie, Rubio a spus despre Machado că este „personificarea rezilienţei, tenacităţii şi patriotismului”, cineva care „nu a renunţat niciodată la misiunea sa de a lupta pentru o Venezuelă liberă, echitabilă şi democratică”.

Chiar Trump, înainte de învestirea sa în ianuarie, a spus că ea este o luptătoare pentru libertate care „TREBUIE să rămână ÎN SIGURANŢĂ şi ÎN VIAŢĂ!”

Vineri, Machado a dedicat Premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, după cum a transmis ea.

Cu toate acestea, aliaţii preşedintelui nu au avut cuvinte calde după victoria ei şi după ceea ce a fost perceput ca o jignire la adresa lui Trump. Richard Grenell, trimisul lui Trump pentru Venezuela, a declarat că „Premiul Nobel a murit cu ani în urmă”.

Benjamin Gedan, directorul de origine venezueleană al Consiliului Naţional de Securitate din cadrul administraţiei Obama, a spus că, din câte se pare, Comitetul Nobel a transmis un mesaj atât Statelor Unite, cât şi opoziţiei venezueleane prin alegerea făcută. „Casa Albă a transmis semnale că ar putea folosi forţa militară pentru a răsturna acest regim şi că are sprijinul Mariei Corina pentru a face acest lucru”, a declarat Gedan pentru CNN. „Mi se pare că Comitetul Nobel ar prefera ca atât Statele Unite, cât şi opoziţia venezueleană să continue să lupte paşnic pentru schimbare”, a punctat Gedan. „Cred că reacţia SUA ar putea reflecta ambele lucruri – frustrarea că Trump nu a fost ales, dar şi disconfortul faţă de această critică a politicii SUA în Caraibe”, a comentat el.

