Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui posibil acord de pace privind războiul din Ucraina.

Înaintea reuniunii extinse, Trump a avut o întrevedere bilaterală cu Zelenski, iar ulterior s-a fotografiat împreună cu liderii europeni.

„Vă mulțumesc pentru toate lucrurile minunate care au avut loc astăzi. Am avut o zi foarte reușită până acum și discuții importante în timp ce lucrăm pentru a pune capăt crimelor și a opri războiul din Ucraina”, a declarat liderul de la Casa Albă la începutul întâlnirii.

Trump a subliniat că „toată lumea lucrează pentru același obiectiv” și a reiterat intenția de a discuta direct cu președintele rus Vladimir Putin. El a menționat că Putin ar fi dispus să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, dar nu a exclus și eventuale schimburi teritoriale.

Liderii prezenți la Washington

La întâlnirea de la Casa Albă au participat, pe lângă Donald Trump și Volodimir Zelenski: Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Mark Rutte, secretarul general al NATO, Emmanuel Macron, președintele Franței, Alexander Stubb, președintele Finlandei, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Keir Starmer, premierul Regatului Unit, Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Reuniunea este considerată una dintre cele mai importante de la începutul conflictului, având ca obiectiv identificarea unor pași concreți către încetarea ostilităților și definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean și președintele rus Vladimir Putin „dacă totul merge bine”.

