Luni, 13 Octombrie 2025, ora 08:44
Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincţie civilă. „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, potrivit unui comunicat oficial publicat luni, 13 octombrie, relatează AFP.

Trump urmează să ajungă luni dimineaţă la Tel Aviv şi să ţină apoi un discurs la Knesset, parlamentul israelian, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea aşteptată a tuturor ostaticilor încă în viaţă, deţinuţi în Gaza, în cadrul armistiţiului dintre Israel şi Hamas.

Herzog intenţionează să îl informeze pe Trump luni „despre decizia sa de a-i acorda medalia preşedintelui israelian în semn de recunoaştere a eforturilor sale de a-i aduce pe ostatici acasă”, se arată într-un comunicat al preşedinţiei, precizând că decoraţia va fi înmânată de Herzog lui Trump „în lunile următoare, la o dată şi într-un loc care urmează să fie stabilite”.

„Bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”

„Datorită eforturilor sale neobosite, preşedintele Trump nu numai că a contribuit la repatrierea celor dragi, dar a şi pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu, bazată pe securitate, cooperare şi speranţa reală într-un viitor paşnic”, a declarat Herzog.

Preşedintele israelian a apreciat, de asemenea, sprijinul neclintit al liderului de la Casa Albă faţă de statul Israel, promovarea acordurilor Abraham care au permis normalizarea relaţiilor dintre statul evreu şi trei ţări arabe (Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Maroc) sau bombardamentele americane asupra centrelor nevralgice ale programului nuclear iranian în iunie.

Medalia preşedintelui israelian este acordată persoanelor sau organizaţiilor care au adus o contribuţie excepţională statului Israel sau umanităţii prin talentul sau serviciile lor.

Barack Obama a fost primul preşedinte american în funcţie care a primit-o, în 2013, din partea preşedintelui israelian Shimon Peres, pentru „contribuţia sa unică şi semnificativă la consolidarea statului Israel şi a securităţii locuitorilor săi”.

