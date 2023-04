Donald Trump încearcă să câștige voturi ridiculizând momentele de confuzie ale lui Joe Biden: ”Unde merg, unde e ieșirea?” VIDEO

Donald Trump s-a angajat în fața alegătorilor săi din New Hampshire să-l ”zdrobească” pe preşedintele Joe Biden, a cărui candidatură tocmai a fost oficializată, în alegerile din 2024, relatează AFP.

”Vom recâştiga Casa Albă. Marţi, Joe Biden a declarat oficial că îşi doreşte încă patru ani dezastruoşi la putere”, a criticat fostul preşedinte republican.

Donald Trump nu a avut cuvinte suficient de dure pentru a denunţa bilanţul succesorului său: o ţară cufundata în violenţă şi criminalitate, zdrobită de inflaţie, unde băncile ”se prăbuşec...”

În 2024, America va avea de ales între ”succes şi eşec, securitate sau anarhie, prosperitate sau dezastru”, a estimat el pe un ton grav.

În schimb, nu a pierdut ocazia ca în primul său miting de campanie să îl ridiculizeze pe Joe Biden, făcând trimitere la ”senilitatea” actualului președinte, una dintre acuzațiile aduse des de către republicani, potrivit Adevărul.

”Unde merg? Pe unde să merg? Unde este ieșirea?”, a spus Trump pe scenă, imitându-l pe Biden care a avut, în trecut, un astfel de moment de confuzie.

WATCH: Trump does the PERFECT impression of lost Biden.🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Yf0dPPsJk5