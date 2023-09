Donald Trump s-a afişat într-un magazin de arme de foc, State Armory, în timpul unei vizite în statul South Carolina (sud), unde s-a plimbat prin raioane cu armament şi a discutat cu alte persoane despre un pistol, agitat de una dintre acestea, relatează The Hill.

”Vreau să cumpăr unul, vreau să cumpăr unul”, a declarat Donald Trump, potrivit unei înregistrări video postate pe X de către purtătorul său de cuvânt în alegerile prezidenţiale din 2024, Steven Cheung.

Preşedintele Trump a cumpărat un pistol (marca) Glock în South Carolina”, scrie pe X consilierul candidatului republican. La doar câteva minute după publicarea acestei scene, înregistrarea video şi textul au fost retrase de pe reţeaua de socializare, însă presa americană continuă să o menţioneze.

Unele publicaţii scriu că este vorba despre o ștergere voită. ”Purtătorul de cuvânt al lui Trump, Steven Cheung, precizează la CNN că Trump nu a cumpărat, în realitate, arma, în timpul vizitei la magazinul din South Carolina”, scrie pe X jurnalista CNN Alayna Treene.

Cumpărarea sau vânzarea unei arme de foc de către o persoană inculpată este, în Statele Unite, o infracţiune federală, potrivit site-ului The Hill.

Însă această lege a fost găsită neconstituţională de către un judecător federal din Texas, în septembrie 2022, care a invocat o hotărâre a Curţii Supreme care anulează o restricţie impusă armelor de foc în statul New York.

Trump este vizat în prezent de 91 de capete de acuzare - de care pledează nevinovat - în cadrul a patru inculpări, în dosarul documentelor clasificate ale Arhivelor Naţionale, scandalului Stormy Daniels, dosarele amestecului în alegerile din Georgia şi luării cu asalt a Capitoliului în ianuarie 2021.

