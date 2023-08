Donald Trump a explodat după eliminarea SUA de la CM de fotbal feminin: "O să ajungem în iad!"

Donald Trump, care e în conflict cu vedeta naționalei SUA, Megan Rapinoe, a lansat un atac dur după eliminarea echipei de la Cupa Mondială.

SUA a pierdut meciul din optimi cu Suedia, fiind învinsă la lovituri de departajare. Unul dintre penalty-uri a fost ratat de Megan Rapinoe, vedeta de 38 de ani a naționalei, care și-a anunțat retragerea după acest turneu.

Anul trecut, Megan Rapinoe a primit din partea preşedintelui SUA, Joe Biden, "Medalia Libertăţii", cea mai înaltă distincţie civilă americană, acordată celor care au "o contribuţie deosebit de meritorie la securitatea sau interesele naţionale ale Statelor Unite, pacea mondială, cultură sau alte eforturi publice sau private semnificative".

Donald Trump, adversar declarat al lui Rapinoe, a explodat după eșecul SUA și a scris pe Truth Social, rețeaua lui socială.

"Înfrângerea șocantă și total neașteptată a echipei de fotbal feminin a SUA în fața Suediei este pe deplin emblematică pentru ceea ce se întâmplă cu națiunea noastră cândva măreață sub coruptul Joe Biden", a scris Trump pe Truth Social.

"Multe dintre jucătoarele noastre au fost ostile în mod deschis față de America - nicio altă țară nu s-a comportat într-o astfel de manieră sau chiar aproape.

Woke însemană eșec.

Frumos ai tras, Megan, SUA merge în iad!", a scris Trump.

Ratarea lui Megan a fost comentată de apropiații lui Trump pe același ton

