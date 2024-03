Donald Trump a vorbit despre implicarea lui Putin în moartea lui Navalnîi: „Nu știu, poate, adică, poate, aș putea spune, probabil, nu știu” VIDEO

Fostul președinte american Donald Trump a vorbit pentru prima dată despre posibila implicarea a lui Putin în moartea lui Alexei Navalnîi într-o colonie penitenciară din zona arctică a Rusiei.

Navalnîi a murit brusc în închisoare la mijlocul lunii februarie, iar experții cred că regimul lui Putin l-a ucis.

„Nu știu, poate, adică, poate, aș putea spune, probabil, nu știu. Era un bărbat tânăr, așa că statistic ar fi trebuit să trăiască mult... Așa că s-a întâmplat ceva neobișnuit”, a spus fostul președinte american într-un interviu, răspunzând la întrebarea dacă Putin a fost responsabil pentru moartea lui Navalnîi.

Cu o zi înainte, dictatorul rus a confirmat că negocierile privind schimbul lui Navalnîi ca prizonier erau în curs.

Apropiații lui Navalnîi spun că, de îndată ce Putin a primit un semnal că Occidentul este pregătit pentru un schimb, a dat imediat ordinul de eliminare a politicianului aflat în închisoare. Occidentul era pregătit să facă schimb cu un ofițer al forțelor speciale FSB Vadim Krasikov, care a fost condamnat la închisoare pe viață în Germania.

Trump asked if he believes Putin is involved in the death of Navalny:

"Possibly. I could say probably. I don't know. He's a young man so statistically he'd be alive for a long time." pic.twitter.com/md2FWUQt4v