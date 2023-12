Fostul președinte american Donald Trump susține că a fost ”implorat” să apară în filmul ”Singur Acasă 2”

Donald Trump susține că a fost ”implorat” să apară în filmul "Singur Acasă 2" (cunoscut și sub numele de "Home Alone 2"), un titlu consacrat al sezonului festiv de Crăciun.

„În urmă cu 30 de ani (cum zboară timpul!), Regizorul Chris Columbus și alții mă implorau să fac o apariție cameo în Singur Acasă 2. Ei au închiriat Hotelul Plaza din New York, pe care îl dețineam la momentul respectiv. Am fost foarte ocupat și nu am vrut s-o fac. Ei au fost foarte drăguți dar, mai presus de toate, persistenți”, a scris el într-o postare făcută miercuri noaptea pe Truth Social, rețeaua de socializare pe care a lansat-o în octombrie 2021, scrie hotnews.ro

„Am fost de acord, iar restul e istorie! Acea mică apariție cameo a decolat ca o rachetă, iar filmul a fost un mare succes și încă este, mai ales în perioada Crăciunului. Oamenii mă sună oricând este difuzat. Însă acum, 30 de ani mai târziu, Columbus (care era numele lui adevărat?) a emis un comunicat că mi-am făcut loc cu forța în film. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr”, a scris Donald Trump.

Chiar dacă detaliile sunt vagi, fostul președinte american, recunoscut mai ales pentru implicarea sa în afaceri în New York înainte de a intra în politică, pare să fi adus acum în atenție un interviu acordat de regizorul Chris Columbus cu trei ani în urmă pentru Business Insider.

Columbus a dezvăluit la vremea respectivă că Trump a insistat să apară în film ca parte a înțelegerii pentru închirierea Hotelului Plaza pentru filmări. „Am plătit chiria dar el ne-a spus de asemenea 'Singurul mod în care puteți folosi Plaza este dacă eu sunt în film'. Așa că am fost de acord să îl punem în film”, a relatat Columbus.

„Acea apariție cameo a ajutat filmul să fie un succes, dar dacă ei s-au simțit forțați sau nu m-au vrut, de ce m-au pus în el și să mă țină acolo timp de peste 30 de ani? Fiindcă am fost, și încă sunt, grozav pentru film, de aceea!”, a insistat miercuri Donald Trump, adăugând că regizorul Columbus este doar „un alt tip de la Hollywood care încearcă o lovitură ușoară în Trump pentru a-și face publicitate”.

Însă în același interviu acordat cu 3 ani în urmă, regizorul american a explicat că a inclus apariția cameo a lui Trump în varianta finală a lungmetrajului deoarece a fost primită cu entuziasm în timpul sondajelor premergătoare lansării filmului.

„Când l-am difuzat pentru prima oară s-a întâmplat cel mai ciudat lucru: Oamenii au aclamat când Trump a apărut pe ecran. Așa că i-am spus editorului meu 'Lasă-l în film. Este un moment pentru spectatori'”, a relatat el.

Pe lângă regizarea primelor două filme Singur Acasă, cele mai apreciate ale francizei, Columbus a mai regizat sau produs de-a lungul carierei sale alte comedii ca Mrs. Doubtfire, trei dintre filmele Harry Potter, precum și alte lungmetraje precum Gremlins sau Omul bicentenar.

