Fostul președinte american Donald Trump a părut să îi confunde pe liderii Turciei și Ungariei într-un discurs de campanie susținut luni în New Hampshire.

"Există un om, Viktor Orban, a auzit cineva vreodată de el?", a spus Trump, referindu-se la premierul ungar, potrivit politico.eu.

"Este, probabil, unul dintre cei mai puternici lideri din întreaga lume. Este liderul Turciei", a mai spus fostul președinte. Președintele Turciei este Recep Tayyip Erdogan.

Trump a adăugat că Orban are un "front" cu Rusia. Nici Turcia și nici Ungaria nu au graniță cu Rusia.

Trump l-a lăudat anterior pe Orban, care se opune migrației și drepturilor LGBTQ, și se referă la stilul său de guvernare ca la o "democrație iliberală". Trump l-a primit la Casa Albă în 2019.

La rândul său, Orban a fost primul lider european care a susținut campania prezidențială din 2016 a lui Trump și l-a îndemnat să "continue să lupte" după ce fostul președinte a fost pus sub acuzare penală.

"Întoarceți-vă, domnule președinte. Faceți America măreață din nou și aduceți-ne pacea", a declarat Orban la o reuniune a Coaliției de acțiune politică conservatoare din SUA la începutul acestui an.

Lessons in political geography from Trump

Donald Trump called Hungarian Prime Minister Viktor Orban one of the world's strongest politicians, but for some reason decided that Orban was the leader of Turkey. pic.twitter.com/wGHNrR0JjO