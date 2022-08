Donald Trump și-a arătat simpatia față de generalii lui Hitler. Cât de ignorant este fostul lider al SUA: "Nu, nu, i-au fost total loiali"

Președintele Donald J. Trump i-a spus consilierului său principal de la Casa Albă că și-ar dori să aibă generali ca cei care i-au raportat lui Adolf Hitler, subliniind că au fost „total loiali” liderului nazist, potrivit unei cărți despre al 45-lea președinte american, care urmează să fie publicată.

„De ce nu puteți fi ca generalii germani?”, l-a întrebat Trump pe John Kelly, șeful său de cabinet, conform unui fragment din cartea „The Divider: Trump in the White House”, de Peter Baker și Susan Glasser, publicat de The New Yorker. (Dl Baker este corespondentul șef la Casa Albă pentru The New York Times; Susan Glasser este scriitoare pentru The New Yorker.)

Fragmentul îl prezintă pe Trump ca fiind profund frustrat de oficialii săi militari de vârf, pe care nu i-a considerat suficient de loiali sau de ascultători față de el.

În conversația cu John Kelly, care a avut loc cu ani înainte de atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, scriu autorii, șeful de cabinet i-ar fi spus lui Trump că generalii Germaniei „au încercat să-l omoare pe Hitler de trei ori și aproape au reușit”.

Trump a fost disprețuitor, potrivit fragmentului, aparent neștiind istoria celui de-Al Doilea Război Mondial pe care Kelly, un general în retragere cu patru stele, o cunoștea prea bine.

„Nu, nu, nu, i-au fost total loiali”, a răspuns președintele, conform autorilor cărții. „În versiunea sa a istoriei, generalii celui de-al Treilea Reich fuseseră complet supuși lui Hitler; acesta era modelul pe care și-l dorea pentru armata sa. Kelly i-a spus lui Trump că nu există asemenea generali americani, dar președintele era hotărât să testeze propunerea”, se arată în fragmentul cărții.

Ads

O mare parte din fragment se concentrează pe generalul Mark A. Milley, care a servit ca președinte al Șefilor de Stat Major, cel mai înalt oficial militar al țării, sub Trump. Când președintele i-a oferit slujba, generalul Milley i-a spus: „Voi face orice îmi cereți să fac”. Dar și-a schimbat rapid părerea.

Frustrarea generalului față de președinte a atins apogeul la 1 iunie 2020, când protestatarii Black Lives Matter au umplut Piața Lafayette, lângă Casa Albă. Trump a cerut să trimită armata pentru a dispersa protestatarii, dar generalul Milley și alți consilieri de top au refuzat. Ca răspuns, Trump a strigat: „Toți sunteți niște ratați!”, conform extrasului. „Întorcându-se spre Milley, Trump a spus: << Nu poți să-i împuști? Doar împușcă-i în picioare sau așa ceva? >> ”, scriu autorii.

După ce Garda Națională și poliția au eliberat piața, generalul Milley s-a alăturat pentru scurt timp președintelui și altor asistenți pentru a merge prin parcul gol, astfel încât locatarul Casei Albe să poată fi fotografiat în fața unei biserici de cealaltă parte. Autorii au spus că generalul Milley a considerat ulterior că decizia sa de a se alătura președintelui a fost o „apreciere greșită care îl va bântui pentru totdeauna".

Ads

La o săptămână după acel episod, generalul Milley a scris - dar nu a livrat-o niciodată - o scrisoare de demisie usturătoare, acuzându-l pe președintele pe care l-a servit că politizează armata, „distruge ordinea internațională”, nu apreciază diversitatea și îmbrățișează tirania, dictatura și extremismul împotriva cărora militarii juraseră să lupte.

„Convingerea mea este că ați făcut un rău mare și ireparabil țării mele”, a scris generalul în scrisoare. Generalul Milley a scris că Trump nu i-a onorat pe cei care au luptat împotriva fascismului și a naziștilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Acum este evident pentru mine că nu înțelegeți acea ordine mondială”, a scris generalul Milley. „Nu înțelegeți despre ce a fost războiul. De fapt, subscrieți la multe dintre principiile împotriva cărora am luptat. Și nu pot fi parte la asta”.

Cu toate acestea, generalul Milley a decis în cele din urmă să rămână în funcție, astfel încât să se poată asigura că armata ar putea servi drept bastion împotriva unui președinte din ce în ce mai scăpat de sub control, potrivit autorilor cărții.

Ads

„Mă voi lupta cu el”, a spus generalul Milley personalului său, conform extrasului The New Yorker. „Provocarea, așa cum a văzut el, a fost să-l împiedice pe Trump să mai facă daune, acționând în același timp într-un mod care să fie în concordanță cu obligația sa de a îndeplini ordinele comandantului său șef. << Dacă vor să mă trimită la curtea marțială sau să mă bage în închisoare, așa să fie >> ".

Pe lângă dezvăluirile despre generalul Milley, fragmentul cărții dezvăluie noi detalii despre interacțiunile lui Trump cu cei mai buni oficiali ai săi militari și de securitate națională și documentează eforturile drastice ale celor mai înalți consilieri ai fostului președinte de a preveni o criză internă sau internațională în săptămânile după ce a pierdul alegerile.

În vara lui 2017, dezvăluie fragmentul cărții, Trump s-a întors de la vizionarea paradei de Ziua Bastiliei din Paris și i-a spus lui Kelly că își dorește și el una. Dar președintele i-a spus domnului Kelly: „Uite, nu vreau niciun tip rănit (n.r. militar rănit în luptă) în paradă. Asta nu mi se pare bine”, scriu autorii.

Ads

„Lui Kelly nu-i venea să creadă ce auzea”, continuă fragmentul. „ << Aceștia sunt eroii... >>, i-a spus el lui Trump. << În societatea noastră, există un singur grup de oameni care sunt mai eroici decât ei – și sunt îngropați în Arlington”. Trump a răspuns: << Nu îi vreau. Nu mi se pare bine >> ", conform autorilor.

Secretarul de stat Mike Pompeo, care nu a contestat niciodată public afirmațiile despre alegeri ale lui Trump și l-a criticat rareori de atunci, a respins în mod privat afirmațiile de fraudă pe care le-au îmbrățișat domnul Trump și consilierii săi.

Fragmentul arată clar că Trump nu a obținut întotdeauna oamenii pe care i-a dorit. În timpul unui schimb în Biroul Oval, Trump l-a întrebat pe generalul Paul J. Selva, ofițer al Forțelor Aeriene și vicepreședinte al șefilor de stat major comun, ce părere are despre dorința președintelui de a organiza o paradă militară prin capitala națiunii pe 4 iulie, Ziua Independenței SUA.

Răspunsul generalului Selva, care nu a fost raportat până acum, a fost direct, și nu ceea ce președintele dorea să audă, potrivit autorilor cărții.

„Nu am crescut în Statele Unite, de fapt am crescut în Portugalia. Portugalia a fost o dictatură – iar paradele erau despre arătarea oamenilor care aveau armele. Și în această țară, noi nu facem asta. Nu suntem noi”.

Ads