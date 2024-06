Donald Trump a împlinit 78 de ani. Rivalul său Joe Biden i-a transmis un mesaj cu subînțeles: ”Vârsta este doar un număr"

Donald Trump împlineşte vineri, 14 iunie, 78 de ani. Aniversarea sa le reamintește alegătorilor că cei doi reprezentanţi ai principalelor partide care candidează în acest an la preşedinţia SUA sunt cei mai în vârstă candidaţi care au încercat vreodată să obţină această funcţie, relatează Reuters şi AFP.

Vârsta şi acuitatea mentală au fost în centrul competiţiei dintre republicanul Trump şi rivalul său democrat, preşedintele Joe Biden, primind adesea mai multă atenţie decât problemele politice de fond în perioada premergătoare alegerilor din 5 noiembrie.

Sondajele de opinie publică arată că americanii sunt mai îngrijoraţi de vârsta înaintată a lui Biden, care are 81 de ani. Dar, la 78 de ani, Trump este cu doar trei ani şi jumătate mai tânăr şi ar fi cea mai în vârstă persoană care va fi învestită vreodată în funcţie, dacă va câştiga un al doilea mandat.

Trump urmează să vorbească vineri, 14 iunie, la o petrecere aniversară organizată pentru el în West Palm Beach, Florida, de un grup de susţinători înfocaţi numit Club 47 USA.

În campania electorală, Trump nu a făcut în mod explicit o problemă din vârsta lui Biden, dar a încercat să profite de fiecare greşeală verbală a adversarului său, precum şi de mersul greoi al lui Biden, pentru a-l prezenta ca fiind inapt pentru Biroul Oval.

"Nu este vorba de vârstă, ci de competenţă mintală", a declarat purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Trump, Karoline Leavitt, argumentând că alegătorii pot vedea contrastul dintre Biden şi Trump.

Biden a răspuns la îndoielile în legătură cu vârsta sa spunându-le alegătorilor să se concentreze pe realizările sale în funcţie ca dovadă a acuităţii şi puterii sale. De asemenea, el l-a descris pe Trump ca fiind o ameninţare la adresa democraţiei, în urma eforturilor sale de a anula alegerile din 2020, şi a criticat discursurile sale uneori incoerente, precum şi utilizarea unei retorici incendiare împotriva imigranţilor.

"La mulţi ani la 78 de ani, Donald. Ia-o ca de la un bătrân la altul: Vârsta este doar un număr", a postat Biden pe platforma X împreună cu un scurt videoclip în care pune în contrast acţiunile şi politicile sale cu cele ale lui Trump. "Aceste alegeri, însă, reprezintă o opţiune".

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.

