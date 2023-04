Donald Trump a părăsit locuința din Florida pentru a merge la New York. Fostul președinte al SUA, inculpat în dosarul mituirii unei actrițe din filme pentru adulți VIDEO

Fostul președinte al SUA Donald Trump a părăsit luni, 3 aprilie, complexul său Mar-a-Lago din Florida pentru a merge la New York, unde va fi pus sub acuzare, relatează The Guardian.

O coloană de SUV-uri negre ale serviciilor secrete şi alte vehicule au ieşit pe porţile proprietăţii lui Trump la scurt timp după ora locală 12.15, îndreptându-se către aeroportul internaţional din Palm Beach.

Donald Trump leaves Mar-a-Lago for tomorrow’s New York court appearance – live https://t.co/AbgCw7naDk — News Live SA (@newslivesa) April 3, 2023

Trump nu a putut fi văzut în spatele geamurilor negre ale vehiculelor. Mai multe grupuri de susţinători de-ai săi au fluturat steaguri şi au strigat mesaje de susţinere către coloana de maşini.

Fostul președinte american va ajunge pe aeroportul La Guardia din New York cu avionul său privat.

Trump este aşteptat să aterizeze la scurt timp după ora locală 15.00 (22.00, ora României) şi probabil că se va îndrepta direct spre apartamentul său din Trump Tower, în Manhattan.

Marţi, el se va preda autorităţilor pentru a fi inclupat pentru peste 30 capete de acuzare care i se aduc în legătură cu o plată de 130.000 de dolari către actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale din 2016.

