Donald Trump neagă că ar fi recurs la intimidare pentru apariția din 'Home Alone 2' VIDEO

Donald Trump a negat afirmaţiile făcute de regizorul fimului, Chris Columbus, potrivit cărora ar fi recurs la "intimidare" pentru a apărea în "Home Alone 2: Lost in New York", scrie The Guardian.

Fostul preşedinte american a declarat pe platforma sa de socializare Truth Social, că echipa de producţie a filmului "m-a implorat să fac o apariţie cameo".

Trump a spus despre filmul din 1992: "Au închiriat hotelul Plaza din New York, pe care îl deţineam la acea vreme. Eram foarte ocupat şi nu am vrut să o fac. Au fost foarte drăguţi, dar, mai presus de toate, insistenţi".

"Am fost de acord, iar restul este istorie!". "Acel cameo a decolat ca o rachetă, iar filmul a fost un mare succes şi încă mai este, mai ales în perioada Crăciunului. Oamenii mă sună ori de câte ori este difuzat".

Continuarea comediei "Home Alone" din 1990 a avut încasări de 359 milioane de dolari (280 milioane de lire sterline) şi a fost al treilea film cu cele mai mari încasări din 1992.

În 2020, Columbus, care a regizat ambele filme, a declarat pentru Business Insider că apariţia lui Trump a fost o condiţie pentru a putea filma în interiorul hotelului Plaza, în plus faţă de taxa obişnuită.

"El şi-a făcut loc în film prin intimidare", a spus Columbus, care a relatat că Trump a spus: "Singurul mod în care puteţi folosi Plaza este dacă eu sunt în film".

Dar Trump a spus în această săptămână pe platforma sa: "Nimic nu poate fi mai departe de adevăr". El a adăugat că apariţia sa a dat un impuls considerabil filmului. "Acel cameo a ajutat la succesul filmului, dar dacă s-au simţit intimidaţi sau nu m-au vrut, de ce m-au pus şi m-au ţinut acolo timp de peste 30 de ani? Pentru că am fost, şi încă sunt, grozav pentru film, de aceea! Este doar un alt tip de la Hollywood din trecut care caută o soluţie rapidă de a lovi prin Trump pentru publicitate!".

Filmele "Singur acasă", în care Macaulay Culkin joacă rolul unui băieţel care este abandonat accidental de familia sa şi care trebuie să se lupte cu hoţi interpretaţi de Joe Pesci şi Daniel Stern, au devenit filme clasice de Crăciun.

Într-un interviu recent, Pesci şi-a amintit de experienţa realizării filmului ca fiind una marcată de "spontaneitate şi creativitate". De asemenea, îşi aminteşte că "am suferit arsuri grave în vârful capului" într-o scenă în care căciula personajului său este incendiată.

În 2019, unii susţinători ai lui Trump s-au plâns atunci când cameo-ul său a fost eliminat dintr-o ediţie a filmului proiectată la televizor în Canada. La momentul respectiv, Trump a declarat că bănuieşte că acest lucru a fost orchestrat de premierul canadian Justin Trudeau, pe fondul unei dispute între cele două ţări cu privire la tarifele comerciale.

Un purtător de cuvânt al reţelei CBC a negat acest lucru, spunând că filmul a fost cumpărat pentru difuzare de către reţea şi editat în 2014, iar scena lui Trump a fost una dintre cele câteva pe care le-a omis deoarece "nu făceau parte integrantă din intrigă".

Trump este cunoscut pentru apariţiile sale cameo în filme şi emisiuni TV în anii '80 şi '90. În 2017, Matt Damon a susţinut afirmaţia lui Columbus potrivit căreia Trump a insistat să apară în producţii care doreau să prezinte proprietăţile sale, declarând pentru Hollywood Reporter că astfel de apariţii erau adesea eliminate din montajul final.

