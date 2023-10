Fapta nesăbuită comisă de Donald Trump care i-a adus un ordin de interdicție. "Cât de ruşinos!"

Donald Trump a primit marţi, 3 octombrie, un ordin de interdicţie, după ce a intrat pe reţelele sociale pentru a o ataca pe principala grefieră a judecătorului din dosarul civil de fraudă în care este judecat.

Trump a distribuit pe reţelele de socializare o postare a grefierei, care a fost identificată cu nume, în care aceasta pozează cu liderul majorităţii din Senat, democratul Chuck Schumer. Trump s-a referit la grefieră ca fiind "prietena lui Schumer".

"Cât de ruşinos!", a adăugat Trump, care este favorit la nominalizarea republicană pentru a-l înfrunta pe preşedintele democrat Joe Biden în alegerile din 2024. "Acest caz ar trebui să fie respins imediat!!!", a cerut el.

Postarea lui Trump a fost ulterior ştearsă.

Judecătorul Arthur Engoron de la tribunalul statului New York din Manhattan le-a spus avocaţilor lui Trump şi procurorului general al New York-ului, Letitia James, care a intentat procesul de fraudă, că astfel de comentarii la adresa personalului său sunt "inacceptabile, nepotrivite şi nu vor fi tolerate sub nicio formă".

Acţionând în timpul celei de-a doua zile de mărturii din cadrul procesului de la New York, judecătorul a interzis ambelor părţi să vorbească despre personalul său şi a ameninţat cu "sancţiuni grave" dacă cineva o va face. Judecătorul nu a precizat natura acestor sancţiuni, dar ar putea include constatarea de sfidare a instanţei, care poate atrage amenzi şi, în cazuri rare, pedepse cu închisoarea.

Ads

"Consideraţi această declaraţie ca fiind un ordin de a păstra tăcerea", a adăugat Engoron.

Procuroarea Letitia James i-a acuzat pe Trump, pe cei doi fii adulţi ai săi, Trump Organization şi pe alţii că au umflat valoarea activelor companiei timp de un deceniu pentru a obţine împrumuturi bancare şi condiţii de asigurare favorabile şi că au supraevaluat averea lui Trump cu peste 2 miliarde de dolari. Procesul ar putea duce la dezmembrarea imperiului de afaceri al lui Trump, în timp ce acesta încearcă să redobândească preşedinţia în 2024.

Trump, prezent în sala de judecată pentru a doua zi consecutiv, a purtat costumul său albastru familiar, cravata roşie şi insigna cu steagul american. Trump le-a spus reporterilor că intenţionează să depună mărturie.

Primul martor al guvernului, fostul contabil al lui Trump, Donald Bender, a depus din nou mărturie marţi, în timp ce biroul procurorului general încearcă să demonstreze că Trump şi compania familiei sale i-au înşelat chiar şi pe cei care i-au revizuit situaţiile financiare.

Procesul, care ar putea dura până în decembrie, va examina şase acuzaţii suplimentare, printre care falsificarea registrelor de afaceri, fraudă de asigurări şi conspiraţie, şi va aborda suma pe care inculpaţii ar trebui să o plătească drept penalităţi.

Ads