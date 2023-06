O înregistrare audio în care Donald Trump pare să recunoască faptul că a păstrat un document clasificat după ce a părăsit Casa Albă a fost obținută de presa americană, scrie BBC.

În înregistrare, fostul președinte este auzit răsfoind hârtii și spunând: „Acesta este foarte confidențial”.

