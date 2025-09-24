Politica lui Trump față de Putin este un pericol pentru Europa. Avertismentul vine de la un istoric britanic

Summitul din Alaska l-a încurajat de Putin să meargă înainte în războiul din Ucraina FOTO: Hepta

Politica de conciliere promovată de Donald Trump față de Vladimir Putin riscă să repete erorile dramatice ale Europei anilor ’30, avertizează istoricul Christian Goeschel de la Universitatea din Manchester. Într-o lume în care granițele sunt din nou contestate cu arma, ideea că pacea se cumpără cu teritorii devine tot mai periculoasă.

Într-un interviu pentru Euronews, istoricul britanic Christian Goeschel, specialist în istoria Europei moderne, lansează un avertisment care își găsește ecou în cercurile politice de la Bruxelles până la Washington: politica de „calmare” a Kremlinului, pe care Donald Trump pare să o urmeze din nou, ar putea avea consecințe „catastrofale” pentru securitatea europeană.

Declarațiile vin în contextul în care președintele american a reluat contacte directe cu Vladimir Putin, iar în paralel atacurile Rusiei asupra Ucrainei s-au intensificat. În opinia șefei diplomației europene, Kaja Kallas, e greu de susținut că nu există o legătură între cele două realități. „Putin pur și simplu își bate joc de toate eforturile lui Trump. După întâlnirea din Alaska, nu a urmat niciun semn de retragere – dimpotrivă”, a spus Kallas.

Apeluri la luciditate istorică

Pentru istoricul Goeschel, termenul-cheie este unul greu, cu ecouri vechi de aproape un secol: „aplanare” – sau, mai exact, „conciliere” în fața unui regim agresiv. Termenul a fost compromis definitiv în 1938, după Conferința de la München, când democrațiile occidentale au preferat să cedeze teritoriile altora decât să riște un nou război.

„De atunci, conceptul de „appeasement” a devenit sinonim cu lașitatea politică în fața dictaturii”, explică Goeschel, coautor al unei viitoare lucrări dedicate exact acelui moment istoric: Munich '38 – The World at the Crossroads.

La München, Neville Chamberlain și Édouard Daladier au cedat fără luptă o parte din Cehoslovacia în mâinile lui Hitler. Au obținut promisiuni. În schimb, au pierdut pacea – și au deschis, fără să știe, calea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Istoria nu se repetă, dar rimează

A trasa o paralelă între Ucraina 2024 și Cehoslovacia 1938 nu înseamnă neapărat să echivalezi actori istorici. Însă, spune Goeschel, întrebarea rămâne valabilă: cum reacționează democrațiile liberale în fața dictaturilor expansioniste? Cât teren cedează – simbolic sau real – până când înțeleg că prețul compromisului este însăși existența ordinii democratice?

În acest sens, istoricul avertizează că o eventuală înțelegere peste capul Kievului – fie că vine din partea SUA sau a altui actor occidental – ar alimenta dorința Kremlinului de a avansa și mai mult. „Ar fi o catastrofă”, spune Goeschel.

În mod ironic, termenul de „aplanare” este tot mai des invocat și în politica germană actuală – unde partide aflate la extremele spectrului politic, precum Alternativa pentru Germania (AfD) sau alianța condusă de Sahra Wagenknecht (BSW), promovează idei similare unei coabitări pașnice cu Moscova.

Însă Goeschel atrage atenția că tentația conciliatorismului nu este nouă nici pentru mainstream-ul politic: „Am avut Acordurile de la Minsk, am avut concesii din partea guvernelor Schröder sau Merkel. Totul în speranța că dacă facem suficiente compromisuri, Putin va renunța.”

Testarea Occidentului

Pentru Kaja Kallas, lucrurile sunt mai clare: Putin „testează” Vestul, sondând unde se află limitele, cine este dispus să cedeze și cine este dispus să reziste. Acest joc periculos de forță și răbdare are un precedent – iar precedentul este exact cel pe care Goeschel îl studiază: momentul în care Hitler a înțeles că Vestul se teme mai mult de conflict decât de compromis.

Atunci, ca și acum, restul lumii era cu ochii pe Europa. „Japonezii și italienii au înțeles din Acordul de la München că extinderea teritorială este posibilă, dacă este bine ambalată diplomatic”, amintește istoricul.

Democrația nu se apără cu iluzii

În fine, Goeschel pune problema într-un registru simplu, dar crucial: apărarea democrației nu poate fi delegată la nesfârșit. „Am trăit prea mult sub umbrela apărării americane. Acum, când acea umbrelă începe să se plieze, realizăm cât de vulnerabili suntem.”

Trump, spune istoricul, nu are robustețea politică a predecesorului său, Joe Biden. Și dacă politica sa de „înțelegere” cu Putin continuă, Ucraina ar putea fi doar începutul. Iar dacă lecțiile istoriei nu sunt înțelese, riscul este ca ele să se repete.

